Schimbare majoră la șefia serviciilor secrete. Mandatele ar putea fi limitate la maximum 8 ani

Mandatele șefilor serviciilor secrete ar putea fi limitate la cel mult opt ani, potrivit unui proiect dezbătut în Parlament. Inițiativa prevede maximum două mandate de câte patru ani și interdicția revenirii ulterioare în aceeași funcție, conform Realitatea PLUS.
Sunt tensiuni uriașe în Parlament, unde încep dezbaterile pe tema limitării mandatelor șefilor serviciilor secrete. Proiectul apare în contextul în care președintele este așteptat să facă numiri la conducerea serviciilor după învestirea noului Guvern. Inițiativa prevede ca șefii serviciilor secrete să poată ocupa funcția pentru maximum două mandate de câte patru ani fiecare. Astfel, aceeași persoană ar putea conduce un serviciu cel mult opt ani și nu ar mai putea reveni ulterior în aceeași funcție.
Cum ar urma să fie limitate mandatele șefilor serviciilor secrete?
Mandatele șefilor serviciilor secrete ar urma să fie limitate la două mandate de câte patru ani fiecare. Asta înseamnă că o persoană ar putea rămâne la conducerea unui serviciu pentru cel mult opt ani. Proiectul prevede și că, după încheierea celor două mandate, persoana respectivă nu va mai putea reveni în aceeași funcție. Inițiatorii proiectului susțin că menținerea aceleiași persoane pentru o perioadă prea lungă la conducerea unui serviciu poate duce la acumularea unei puteri prea mari.
„Concentrarea excesivă de putere în mâinile unei singure persoane, pe o perioadă îndelungată, poate conduce la riscuri de corupție, abuz de putere și diminuarea transparenței și responsabilității.”
Limitarea mandatelor este prezentată astfel ca o măsură prin care ar urma să fie redus riscul concentrării puterii și să fie întărită responsabilitatea celor aflați la conducerea serviciilor.
De ce sunt importante viitoarele numiri la conducerea serviciilor?
Dezbaterile au loc într-un moment în care președintele țării este așteptat ca, după instalarea noului Guvern, să facă numiri și la conducerea serviciilor secrete. Serviciul Român de Informații nu are o conducere civilă de câțiva ani, după demisia fostului director Eduard Hellvig.
Ce urmează pentru proiectul privind mandatele șefilor serviciilor?
Proiectul este dezbătut în Comisia de Apărare, care trebuie să întocmească un raport asupra inițiativei. După această etapă, proiectul poate ajunge în plenul Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.