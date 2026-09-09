Schimbare majoră la șefia serviciilor secrete. Mandatele ar putea fi limitate la maximum 8 ani

Publicat 9 sept. 2026, 09:50 Actualizat 9 sept. 2026, 09:55

Mandatele șefilor serviciilor secrete ar putea fi limitate la cel mult opt ani, potrivit unui proiect dezbătut în Parlament. Inițiativa prevede maximum două mandate de câte patru ani și interdicția revenirii ulterioare în aceeași funcție, conform Realitatea PLUS.

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