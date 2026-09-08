Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Traseul complet al dronei care a traversat cinci județe din Moldova și a declanșat RO‑Alert – informații MApN
Imagini ale dronei deasupra Iașiului (sursă foto: BZI)
Ministerul Apărării Naționale - MApN a publicat marți seară traseul complet al dronei care a traversat spațiul aerian al României și a declanșat sistemul RO‑Alert în cinci județe din Moldova. Cronologia detaliată arată minutele-cheie ale zborului, de la prima detectare pe traseu radar până la prăbușirea în Republica Moldova.
Citește și
- 19:30Ce fac adolescenții pentru like-uri pe TikTok. MAI avertizează asupra unui pericol real
- 19:20Alertă de securitate cibernetică: site-ul DNSC, blocat temporar de un posibil atac DDoS
- 18:03O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografie? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
- 17:16BNS cere anchetă parlamentară în energie: avertisment privind scumpirile, gazele și întârzierile ANRE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News