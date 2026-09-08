Traseul complet al dronei care a traversat cinci județe din Moldova și a declanșat RO‑Alert – informații MApN

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 sept. 2026, 20:00

Ministerul Apărării Naționale - MApN a publicat marți seară traseul complet al dronei care a traversat spațiul aerian al României și a declanșat sistemul RO‑Alert în cinci județe din Moldova. Cronologia detaliată arată minutele-cheie ale zborului, de la prima detectare pe traseu radar până la prăbușirea în Republica Moldova.

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