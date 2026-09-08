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Traseul complet al dronei care a traversat cinci județe din Moldova și a declanșat RO‑Alert – informații MApN

Imagini ale dronei deasupra Iașiului (sursă foto: BZI)

Imagini ale dronei deasupra Iașiului (sursă foto: BZI)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 sept. 2026, 20:00

Ministerul Apărării Naționale - MApN a publicat marți seară traseul complet al dronei care a traversat spațiul aerian al României și a declanșat sistemul RO‑Alert în cinci județe din Moldova. Cronologia detaliată arată minutele-cheie ale zborului, de la prima detectare pe traseu radar până la prăbușirea în Republica Moldova.

Drona care a traversat România: MApN publică traseul complet, minut cu minut

Ministerul Apărării Naționale a revenit cu detalii oficiale despre incidentul aerian de marți, 8 septembrie 2026, când o dronă neidentificată a determinat emiterea de alerte RO‑Alert în cinci județe din Moldova.

Potrivit MApN, ținta aeriană a fost detectată la ora 16:33, la vest de Chișinău, deplasându-se spre vest. În același minut, au fost activate primele avertizări RO‑Alert în Iași și în nordul județului Vaslui.

RO‑Alert de dronă în județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani.

Când a pătruns drona în spațiul aerian al României?

La 16:37, drona a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 30 km sud‑est de Iași. Două aeronave F‑18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat la 16:39 pentru monitorizare.

Pe măsură ce traiectoria dronei avansa spre interiorul teritoriului, RO‑Alert a fost extins în:

  • Neamț – ora 16:44, ținta înainta spre Roman

  • Suceava – ora 16:53

  • Botoșani – ora 16:56

La 16:48, drona era raportată la doar 18 km nord de municipiul Roman.

Contactul radar a fost pierdut la 17:02, în zona de limită Iași–Botoșani. Șase minute mai târziu, la 17:08, ținta a fost reidentificată în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Când s-a ridicat starea de alertă și ce s-a întâmplat cu drona?

Starea de alertă aeriană a fost ridicată la ora 17:33 pentru toate județele.

La 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona Mihăileni Vechi, din Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani.

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