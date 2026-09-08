Operațiune rusească dejucată în România. Un cetățean rus ar fi filmat baze militare și centre NATO

Serviciul Român de Informații ar fi dejucat o operațiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă. Un cetățean rus, monitorizat din februarie 2026, ar fi fotografiat și filmat baze militare, centre de comunicații și sedii ale unor instituții din sistemul național de apărare.
Serviciile române ar fi dejucat o operațiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă. Potrivit primelor informații, un cetățean rus s-ar fi aflat în atenția Serviciului Român de Informații încă din luna februarie 2026, după ce ar fi fotografiat și filmat mai multe obiective strategice din România.
Ce obiective ar fi fotografiat și filmat cetățeanul rus?
Bărbatul ar fi realizat mai multe fotografii și videoclipuri în apropierea unor centre de comunicații și baze militare naționale, inclusiv obiective utilizate de aliații NATO. În atenția acestuia s-ar fi aflat și sedii ale unor instituții care fac parte din sistemul național de apărare și ordine publică.
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Activitatea bărbatului a atras atenția autorităților, iar începând din februarie 2026 acesta ar fi fost monitorizat de Serviciul Român de Informații. Ulterior au fost făcute verificări amănunțite pentru a stabili în ce scop erau realizate imaginile și cine se afla în spatele acțiunilor sale.
Cine l-ar fi coordonat pe cetățeanul rus?
În urma verificărilor, anchetatorii ar fi ajuns la concluzia că bărbatul era coordonat de entități din Federația Rusă.
Potrivit primelor date din anchetă, cetățeanul rus ar fi primit instrucțiuni prin intermediul unei alte persoane. Intermediarul i-ar fi transmis ce obiective să fotografieze sau să filmeze, fiind vizate în special puncte de interes strategic și militar.
Anchetatorii analizează inclusiv asemănările dintre acest caz și alte situații depistate în România în anii 2024 și 2025, în care persoane suspectate de activități similare ar fi acționat la indicațiile unor entități ruse.
Ce urmează în ancheta privind presupusa operațiune de sabotaj?
Verificările continuă, iar anchetatorii strâng în această perioadă noi probe pentru a stabili întreaga activitate a cetățeanului rus și legăturile pe care acesta le-ar fi avut.
Autoritățile încearcă să stabilească inclusiv cui urmau să îi fie transmise fotografiile și înregistrările realizate în apropierea obiectivelor strategice și militare.
În perioada imediat următoare ar putea avea loc și audieri în acest dosar, pe măsură ce anchetatorii completează materialul probator și încearcă să stabilească toate persoanele implicate în presupusa operațiune coordonată din Federația Rusă.