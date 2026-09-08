Sabotaj sau proastă administrare? Cum bagă Termoenergetica, pe aceeași țeavă, și apă caldă dar și apă rece!

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, spune că a primit informații, din interiorul Termoenergetica, despre faptul că, pe o singură țeavă, compania de termoficare introduce și apă fierbinte, dar și apă rece. Edilul-șef se întreabă dacă este vorba despre un sabotaj sau doar o proastă gestionare resurselor Capitalei/.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că va trimite Corpul de Control la Termoenergetica, după ce ar fi primit informații potrivit cărora unele avarii ale rețelei de termoficare ar putea fi provocate și de modul în care este operată instalația. Edilul susține că, în anumite situații, pe aceeași conductă ar putea ajunge simultan apă foarte fierbinte și apă rece, ceea ce ar favoriza apariția unor probleme în rețea.
Ciucu spune că a primit aceste informații de la angajați din eșaloanele inferioare ale companiei și afirmă că nu dorește să folosească termenul de „sabotaj”, însă vorbește despre o posibilă „proastă operare” și despre probleme de management.
Ciprian Ciucu: „Nu vreau să spun cuvântul sabotaj”
Primarul general susține că rețeaua de termoficare a Capitalei este într-o stare precară, conductele fiind vechi și afectate de coroziune. În opinia sa, însă, nu toate problemele ar putea fi explicate exclusiv prin vechimea infrastructurii.
„Nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic proastă operare”, a declarat Ciprian Ciucu.
Edilul afirmă că a început să primească informații din interiorul Termoenergetica privind modul în care sunt gestionate anumite intervenții și manevre pe rețeaua de termoficare.
Potrivit explicațiilor sale, o diferență foarte mare de temperatură între apa fierbinte și apa rece introdusă într-o conductă ar putea genera solicitări mecanice importante asupra instalației.
Apă la 96 de grade și apă rece pe aceeași conductă
Ciprian Ciucu a explicat că există situații în care o conductă închisă ar putea fi alimentată din direcții diferite cu apă având temperaturi foarte diferite.
Primarul a dat exemplul unei conducte în care, dintr-o parte, ar fi introdusă apă la aproximativ 96 de grade Celsius, iar din cealaltă parte apă rece. Atunci când cele două fluxuri se întâlnesc, diferențele de temperatură și presiune ar putea provoca o avarie.
Edilul a făcut referire și la fenomenul de „berbec hidraulic”, despre care susține că poate apărea în astfel de condiții și poate contribui la deteriorarea conductelor.
„Sunt diferențe de temperatură și de dilatare, se produce acel efect de berbec”, a explicat primarul general.
Corpul de Control va verifica modul în care este operată rețeaua
În urma informațiilor primite, Ciprian Ciucu spune că intenționează să trimită Corpul de Control pentru a verifica dacă anumite avarii au fost favorizate de modul de operare a sistemului.
Edilul susține că nu formulează în acest moment acuzații de sabotaj, însă consideră că trebuie verificat dacă există probleme de management sau erori în exploatarea rețelei.
„Tocmai îmi e că s-a întâmplat o situație din asta și o să trimit Corpul de Control. Nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management”, a afirmat Ciprian Ciucu.
Rețeaua de termoficare a Capitalei, afectată de avarii
Problemele sistemului de termoficare din București sunt amplificate de starea infrastructurii, o parte importantă a conductelor fiind veche și predispusă la avarii.
Noile verificări anunțate de Primăria Capitalei ar urma să stabilească dacă, pe lângă degradarea conductelor, anumite defecțiuni sunt legate și de modul în care sunt efectuate operațiunile în rețea.
Până la finalizarea verificărilor, afirmațiile privind cauza exactă a avariilor rămân în zona suspiciunilor prezentate de primarul general. Eventualele responsabilități urmează să fie stabilite în urma controalelor.