Sabotaj sau proastă administrare? Cum bagă Termoenergetica, pe aceeași țeavă, și apă caldă dar și apă rece!

Publicat 8 sept. 2026, 13:01 Actualizat 8 sept. 2026, 13:07

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, spune că a primit informații, din interiorul Termoenergetica, despre faptul că, pe o singură țeavă, compania de termoficare introduce și apă fierbinte, dar și apă rece. Edilul-șef se întreabă dacă este vorba despre un sabotaj sau doar o proastă gestionare resurselor Capitalei/.

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