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Patru zile fără apă caldă pentru aproape tot Sectorul 4. Avarie majoră la o conductă veche de 60 de ani

Avarie București

Avarie București

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 14:19
Actualizat21 aug. 2026, 14:39

O avarie majoră produsă pe Magistrala Berceni va afecta aproximativ 90% din Sectorul 4 în perioada 22–25 august. Conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat în urmă cu două zile, iar galeria subterană a fost inundată cu apă la peste 90 de grade. Alimentarea trebuie oprită pentru evacuarea apei și repararea magistralei.

Galeria subterană, inundată cu apă fierbinte

Avaria s-a produs în apropierea CET Progresul, la intersecția străzilor Stupilor și Turnu Măgurele. Apa care s-a scurs din conductă a umplut galeriile, iar muncitorii nu pot intra în subteran înainte ca aceasta să fie evacuată cu pompe. Alimentarea nu a fost oprită imediat, pentru ca locuitorii Capitalei să aibă în continuare apă caldă în timp ce specialiștii căutau o soluție.

„Galeria e plină de apă fierbinte! Este avarie majoră pe Magistrala Berceni, unde conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat acum două zile. Se află la mică distanţă de CET Progresul, în intersecţia străzilor Stupilor cu Turnu Măgurele. Apa fierbinte, de peste 90 de grade, a inundat galeriile şi este nevoie de pompe pentru a o scoate din subteran.”

CET Progresul va fi oprită

Primarul general Ciprian Ciucu a convocat de urgență reprezentanții Termoenergetica și ELCEN, împreună cu inginerii implicați în intervenție. Începând din 22 august, CET Progresul va fi oprită pentru sistarea fluxului de apă fierbinte și pentru a le permite muncitorilor să intre în galerie. În compensare va fi repornită CET Sud, deși centrala trebuia să intre într-o revizie tehnică de vară programată pentru 21 de zile.

CET Sud va prelua alimentarea Sectoarelor 2 și 3, care nu vor mai fi afectate de avarie. Sectoarele 5 și 6 vor primi apă caldă în continuare de la CET Grozăvești. Pentru Sectorul 4 nu a putut fi găsită însă o soluție alternativă.

„Singurul afectat, în proporţie de 90%, pentru că nu există o soluţie de avarie, va fi Sectorul 4, timp de patru zile, din 22 până în 25 de august. Pentru Sectoarele 2 şi 3 am găsit soluţie, vor avea apâ caldă iar 5 şi 6 sunt alimentate fără probleme, de la CET Grozăveşti.”

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