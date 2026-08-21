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Locale· 2 min citire
Patru zile fără apă caldă pentru aproape tot Sectorul 4. Avarie majoră la o conductă veche de 60 de ani
Avarie București
Publicat21 aug. 2026, 14:19
Actualizat21 aug. 2026, 14:39
O avarie majoră produsă pe Magistrala Berceni va afecta aproximativ 90% din Sectorul 4 în perioada 22–25 august. Conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat în urmă cu două zile, iar galeria subterană a fost inundată cu apă la peste 90 de grade. Alimentarea trebuie oprită pentru evacuarea apei și repararea magistralei.
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