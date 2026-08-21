Ce se întâmplă cu picioarele tale când stai toată ziua în picioare și cum le poți ajuta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 13:34

Vânzători, bucătari, asistente medicale, muncitori în depozite, frizeri, ospătari. Milioane de oameni își petrec opt, zece sau chiar douăsprezece ore pe zi în picioare, iar la finalul schimbului simt același lucru. Tălpi care ard, glezne umflate, gambe grele ca plumbul. Mulți acceptă aceste simptome ca pe un rău necesar al meseriei, dar adevărul este că statul prelungit în picioare lasă urme reale asupra organismului, iar o mare parte din problemă începe exact acolo unde te aștepți mai puțin. La încălțăminte.

Distribuie articolul