Alertă sanitară în Grecia: 13 decese și 157 de cazuri de West Nile. Zonele cele mai afectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 08:15

Numărul cazurilor de West Nile a crescut puternic în Grecia în ultimele săptămâni, declanșând o alertă sanitară. De la începutul anului au fost raportate 157 de infectări și 13 decese. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în zona metropolitană a Atenei, în timp ce virusul continuă să circule și în alte țări din sudul Europei.

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