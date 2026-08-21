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Sanatate· 2 min citire

Alertă sanitară în Grecia: 13 decese și 157 de cazuri de West Nile. Zonele cele mai afectate

West Nile

West Nile

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 08:15

Numărul cazurilor de West Nile a crescut puternic în Grecia în ultimele săptămâni, declanșând o alertă sanitară. De la începutul anului au fost raportate 157 de infectări și 13 decese. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în zona metropolitană a Atenei, în timp ce virusul continuă să circule și în alte țări din sudul Europei.

Cele mai multe cazuri, în zona Atenei

În majoritatea situațiilor, infecția nu provoacă simptome sau produce manifestări ușoare, care pot trece fără complicații. Există însă și pacienți care dezvoltă forme severe, inclusiv encefalită sau meningită, iar aceste complicații pot pune viața în pericol. Creșterea numărului de cazuri a determinat intensificarea supravegherii sanitare, mai ales în regiunile cu o populație mare de țânțari.

Răspândirea virusului în Grecia are loc într-un context în care mai multe state din sudul Europei se confruntă cu infectări. Temperaturile ridicate și prezența țânțarilor favorizează transmiterea, iar oamenii sunt îndemnați să urmărească eventualele simptome apărute după înțepături. Febra puternică, durerile de cap, rigiditatea gâtului, dezorientarea sau slăbiciunea musculară impun solicitarea rapidă a ajutorului medical.

Ce este West Nile, cum ne protejăm și ce tratament există

West Nile este un virus transmis oamenilor în principal prin înțepătura țânțarilor infectați, iar aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome. Protecția se bazează pe folosirea produselor repelente, purtarea hainelor care acoperă brațele și picioarele, utilizarea plaselor împotriva țânțarilor și eliminarea apei stagnante din jurul locuințelor. Nu există un vaccin pentru oameni și nici un tratament antiviral specific, iar formele grave necesită îngrijire de susținere în spital, care poate include administrarea de lichide intravenos și sprijin respirator.

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