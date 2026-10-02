Vaccinarea antigripală poate începe. Cine beneficiază de gratuitate și compensare: precizările Ministerului Sănătății

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 oct. 2026, 14:50

Ministerul Sănătății (MS) recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Înainte de a se vaccina, românii trebuie să știe însă că anumite categorii de persoane pot beneficia de vaccin antigripal gratuit, în timp ce pentru altele este acordată o compensare de 50% din prețul de referință.

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