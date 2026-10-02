Vaccinarea antigripală poate începe. Cine beneficiază de gratuitate și compensare: precizările Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății (MS) recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Înainte de a se vaccina, românii trebuie să știe însă că anumite categorii de persoane pot beneficia de vaccin antigripal gratuit, în timp ce pentru altele este acordată o compensare de 50% din prețul de referință.
„Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva gripei. Făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare”, transmis reprezentanții Ministerului Sănătății într-un comunicat publicat vineri pe site-ul instituției.
Cine poate beneficia de vaccin antigripal gratuit
Imunizarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de minimum 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor care au anumite boli cronice, personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar, precum și persoanelor și copiilor instituționalizați.
Pentru persoanele din aceste categorii, considerate cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit, potrivit Ministerului Sănătății.
Cine beneficiază de compensarea de 50%
Persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință al vaccinului.
Persoanele care nu se încadrează în categoriile beneficiare de compensare de 100% sau 50% se pot vaccina, de asemenea, după achiziționarea vaccinului la preț integral, arată Ministerul Sănătății.
Toți cei care doresc să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie, pe baza prescripției medicale.
Vaccinarea se poate face fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile comunitare autorizate pentru administrarea vaccinurilor.
Mesajul ministrului Sănătății
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, recomandă populației să se vaccineze înainte de debutul sezonului rece.
„Recomanăm tuturor cetățenilor să nu amâne vaccinarea antigripală și să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece. Vaccinarea anuală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenție. Toate formele de vaccin antigripal disponibile pentru sezonul în curs se găsesc în farmacii, în limita stocurilor disponibile. Este important ca fiecare dintre noi să acorde atenția cuvenită protejării propriei sănătăți și a celor din jur”, a declarat Cseke Attila.
Recomandări pentru prevenirea gripei
Reprezentanții Ministerului Sănătății recomandă și respectarea unor măsuri pentru reducerea răspândirii gripei și a altor viroze respiratorii. Printre acestea se numără igiena mâinilor, aerisirea cât mai frecventă a încăperilor și vaccinarea împotriva gripei. Persoanele care se îmbolnăvesc sunt sfătuite să ceară sfatul medicului atunci când simptomele sunt severe sau când starea de sănătate se agravează.