Câte proteine trebuie să consumi în fiecare zi, în funcție de greutate. Semnele care apar când ai un aport prea mic

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 12:46

Proteinele reprezintă unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru organism și sunt esențiale pentru menținerea masei musculare, repararea țesuturilor și susținerea mai multor funcții vitale. Necesarul zilnic diferă însă de la o persoană la alta și depinde inclusiv de greutatea corporală, vârstă, nivelul de activitate fizică și starea de sănătate.

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