Cele mai bogate cereale în proteine. Ce trebuie să consumi pentru un nivel crescut de energie și un sistem muscular dezvoltat

Un mic dejun bogat în proteine poate contribui la menţinerea senzaţiei de saţietate pentru mai multe ore şi poate susţine nivelul de energie pe parcursul zilei. Cerealele cu un conţinut ridicat de proteine reprezintă o alegere potrivită pentru persoanele care îşi doresc o masă hrănitoare încă de dimineaţă.

Multe dintre cerealele clasice de pe piaţă au însă un conţinut redus de proteine şi includ cantităţi mari de zahăr, coloranţi artificiali sau îndulcitori care, consumate frecvent, pot avea efecte negative asupra sănătăţii. Specialiştii recomandă verificarea atentă a etichetei înainte de cumpărare.

Pentru un aport optim, este indicat să alegi produse care oferă cel puţin 12 grame de proteine per porţie şi care conţin cât mai puţin zahăr adăugat. De asemenea, variantele bogate în fibre pot sprijini digestia şi ajută la reducerea senzaţiei de foame dintre mese.

Experţii recomandă şi evitarea îndulcitorilor artificiali sau a alcoolilor din zahăr, precum xylitolul, sorbitolul, manitolul sau erythritolul, deoarece pot provoca balonare, gaze sau disconfort digestiv persoanelor sensibile.

Amestec cu pâine prăjită

O combinaţie formată din pâine prăjită, scorţişoară, ciocolată neagră, unt de arahide şi miere poate reprezenta o opţiune bogată în proteine şi fibre.

Acest amestec oferă şi nutrienţi importanţi precum fier, calciu şi potasiu, mineral esenţial pentru funcţionarea sistemului nervos şi menţinerea tensiunii arteriale în limite normale.

Fulgi din cereale integrale

Fulgii preparaţi din cereale integrale, seminţe de in, scorţişoară şi afine au un conţinut ridicat de proteine şi fibre.

Chiar dacă unele variante pot conţine mai mult zahăr, acestea pot fi combinate cu cereale simple, fără adaosuri dulci, pentru un echilibru mai bun.

Terci de ovăz

Terciul din ovăz fără gluten poate fi o alegere hrănitoare pentru micul dejun. Acesta poate fi preparat cu pudră de lapte, cacao, curmale şi alune de pădure.

Potrivit BBC Good Food, consistenţa densă a terciului oferă rapid senzaţia de saţietate şi poate ajuta la controlul apetitului pe parcursul zilei.

Cereale din ovăz cu sirop de scorţişoară

Cerealele pe bază de ovăz combinate cu sirop de scorţişoară, miere, ciocolată şi puţină sare de mare pot furniza atât proteine, cât şi fibre.

Acestea contribuie la menţinerea senzaţiei de saţietate, susţin sănătatea digestivă şi pot reduce riscul apariţiei constipaţiei.

Fulgi din făină de soia şi orez

Fulgii realizaţi din făină de soia şi orez, combinaţi cu pudră de cacao, proteine din mazăre şi o cantitate redusă de zahăr, se numără printre variantele bogate în proteine recomandate de Men’s Health.

Aceştia oferă fibre, calciu, fier şi potasiu, au puţini carbohidraţi şi nu conţin gluten, fiind potriviţi pentru persoanele cu anumite restricţii alimentare.

