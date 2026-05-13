Care este vârsta ideală pentru a aduce pe lume un copil. Ce arată studiile

Cercetătorii de la Universitatea New Brunswick au ajuns la concluzia că vârsta de aproximativ 29 de ani ar putea reprezenta momentul optim pentru apariţia primului copil.

Studiul, publicat în revista ştiinţifică PLOS ONE şi citat de Daily Mail , a analizat datele a peste 6.200 de participanţi.

Potrivit cercetării, persoanele care devin părinţi între 26 şi 31 de ani tind să aibă venituri mai mari şi o stare de sănătate mai bună pe termen lung. În schimb, cei care au copii înainte de 25 de ani raportează mai frecvent dificultăţi financiare şi probleme de sănătate la maturitate.

Studiul, intitulat „Congratulations, it’s a risk factor!”, arată că perioada dintre 26 şi 31 de ani coincide, pentru multe persoane, cu o etapă de stabilitate profesională şi personală.

Cercetătorii au observat că probabilitatea de a ajunge la un venit anual de cel puţin 125.000 de dolari canadieni este cea mai ridicată în cazul celor care au avut primul copil în jurul vârstei de 29 de ani. După această etapă, şansele de a atinge cele mai mari niveluri de venit încep să scadă treptat.

În plus, participanţii care au devenit părinţi în adolescenţă sau la începutul vârstei adulte au raportat mai des probleme de sănătate fizică mai târziu în viaţă. Această asociere negativă s-a redus însă în cazul celor care au amânat momentul apariţiei copiilor până în jurul vârstei de 26 de ani.

Un alt aspect evidenţiat de studiu este legătura dintre amânarea maternităţii şi nivelul educaţional. Specialiştii spun că persoanele care devin părinţi mai târziu au şanse mai mari să urmeze studii superioare şi să îşi consolideze cariera înainte de întemeierea unei familii.

Autorii cercetării explică faptul că apariţia unui copil în perioade importante de tranziţie, cum ar fi finalizarea studiilor sau plecarea din casa părinţilor — poate încetini dezvoltarea personală şi profesională.

Totuşi, cercetătorii subliniază că satisfacţia generală în viaţă nu depinde exclusiv de vârsta la care cineva devine părinte. Ei atrag atenţia că rezultatele studiului nu ar trebui să descurajeze tinerii părinţi, ci să ofere un context pentru reflecţie asupra momentului potrivit pentru fiecare persoană.

