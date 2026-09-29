De ce este necesară evaluarea cardiovasculară în echipă

Astăzi, de Ziua Mondială a Inimii, atenția se îndreaptă spre prevenția bolilor cardiovasculare, dar și spre modul în care sunt tratate cazurile complexe. Uneori, cea mai bună soluție nu aparține unei singure specialități.
Echipa inimii sau Heart Team reunește specialiști precum cardiologul, cardiologul intervenționist, chirurgul cardiovascular și medicii cu experiență în imagistica cardiovasculară, iar componența poate fi completată în funcție de caz. Împreună sunt analizate investigațiile, particularitățile pacientului și opțiunile disponibile, de la tratament medicamentos până la proceduri intervenționale sau chirurgie.
Această abordare este deosebit de importantă în bolile valvulare și în boala coronariană complexă, unde pot exista mai multe variante terapeutice. Discuția multidisciplinară permite compararea beneficiilor și riscurilor fiecărei opțiuni și alegerea soluției potrivite pentru pacient, nu doar pentru diagnosticul său.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.