De ce este necesară evaluarea cardiovasculară în echipă

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 08:57

Astăzi, de Ziua Mondială a Inimii, atenția se îndreaptă spre prevenția bolilor cardiovasculare, dar și spre modul în care sunt tratate cazurile complexe. Uneori, cea mai bună soluție nu aparține unei singure specialități.

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