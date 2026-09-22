Incendiul de la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin încă nu a fost stins. Pompierii intervin în trei sectoare

Pompierii continuă marți dimineață operațiunile pentru stingerea incendiului de amploare izbucnit luni la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin. Focul a fost localizat în timpul nopții, însă intervenția este una de durată, din cauza cantității mari de materiale combustibile și a numeroaselor focare care trebuie eliminate.
Incendiul a fost localizat după mai multe ore de intervenție
Incendiul a izbucnit luni după-amiază și s-a extins rapid în interiorul unei hale cu o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, în care se aflau materiale din hârtie și carton.
După mai multe ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să oprească extinderea incendiului. Potrivit ISU Mehedinți, operațiunea de localizare a fost finalizată luni, la ora 23:23.
Chiar și după localizarea focului, intervenția nu s-a încheiat. Echipajele au rămas la fața locului pe timpul nopții pentru identificarea și stingerea focarelor care au continuat să ardă.
Pompierii lucrează în trei sectoare
Marți dimineață, intervenția se desfășoară pe trei sectoare, pentru ca toate zonele afectate să fie verificate și focarele să fie lichidate.
Unul dintre obiective îl reprezintă stingerea materialelor combustibile aflate în interiorul halei, unde sunt depozitați baloți de carton. Pompierii intervin, de asemenea, pentru stingerea maculaturii care se află în exteriorul construcției.
Efectivele care au lucrat pe timpul nopții sunt înlocuite pentru ca operațiunea să poată continua fără întrerupere.
Vântul puternic a îngreunat intervenția
Misiunea pompierilor a fost complicată de condițiile meteo. Vântul puternic a favorizat întreținerea și propagarea focului, în timp ce cantitatea mare de materiale combustibile a făcut dificilă eliminarea tuturor focarelor.
Degajările importante de fum au reprezentat un alt factor care a îngreunat operațiunile de stingere.
Autoritățile au mobilizat încă de luni forțe suplimentare din mai multe județe, care au venit în sprijinul pompierilor din Mehedinți.
Intervenția poate dura mai mult timp
Reprezentanții ISU Mehedinți avertizează că operațiunea nu poate fi încheiată rapid, având în vedere volumul mare de materiale combustibile depozitate în zonă.
Pompierii trebuie să identifice fiecare focar și să se asigure că acesta este lichidat complet, pentru a evita reaprinderea materialelor și extinderea incendiului.
Astfel, chiar dacă focul a fost localizat, echipele de intervenție continuă să lucreze în interiorul și în exteriorul halei.
Nu au fost raportate victime
În urma incendiului de la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin nu au fost raportate victime.
Operațiunea de stingere continuă marți dimineață, iar pompierii rămân mobilizați până când toate focarele vor fi eliminate și zona va putea fi considerată sigură.