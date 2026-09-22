Incendiul de la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin încă nu a fost stins. Pompierii intervin în trei sectoare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 10:09

Pompierii continuă marți dimineață operațiunile pentru stingerea incendiului de amploare izbucnit luni la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin. Focul a fost localizat în timpul nopții, însă intervenția este una de durată, din cauza cantității mari de materiale combustibile și a numeroaselor focare care trebuie eliminate.

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