Iadul s-a dezlănțuit pe DN5. O mașină a fost cuprinsă de flăcări

Un autoturism a fost distrus complet de un incendiu izbucnit pe DN5, în afara localității Plopșoru, județul Giurgiu. Șoferul se îndrepta singur spre municipiul Giurgiu și a reușit să iasă din mașină înainte ca aceasta să fie cuprinsă în totalitate de flăcări. Incidentul nu s-a soldat cu victime.
Fumul din compartimentul motor l-a alertat pe șofer
Incendiul s-a produs în cursul dimineții, pe DN5, pe direcția București-Giurgiu. Conducătorul auto a observat că din zona motorului începea să iasă fum și a reacționat imediat, conform Breaking News Giurgiu.
Bărbatul a tras mașina pe dreapta, a oprit motorul și a coborât din autoturism. S-a îndepărtat apoi de vehicul, iar la scurt timp flăcările s-au extins rapid și au cuprins întreaga mașină.
Martorii aflați în trafic au observat incendiul și au apelat numărul unic de urgență 112.
Pompierii au intervenit cu o autospecială și un echipaj SMURD
La locul incidentului au ajuns pompierii de la Detașamentul Giurgiu, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. În sprijinul acestora a fost mobilizat și un echipaj SMURD.
La sosirea salvatorilor, autoturismul ardea generalizat, cu flacără deschisă și degajări importante de fum.
Pompierii au intervenit pentru stingerea focului și pentru prevenirea propagării acestuia către vegetația uscată aflată în apropierea drumului.
Operațiunea a durat aproximativ 30 de minute. Echipajul medical nu a fost nevoit să intervină, întrucât șoferul a reușit să se evacueze fără să fie rănit.
Trafic îngreunat pe DN5 în timpul intervenției
Pe durata operațiunilor de stingere, circulația pe DN5, pe sensul București-Giurgiu, s-a desfășurat cu dificultate.
Pentru siguranța participanților la trafic și pentru a permite accesul echipajelor de intervenție, vehiculele au circulat alternativ pe o singură bandă.
După lichidarea incendiului, zona a fost verificată de pompieri.
Scurtcircuitul, cauza probabilă a incendiului
Primele verificări efectuate de pompierii giurgiuveni indică drept cauză probabilă un scurtcircuit produs la instalația electrică a autoturismului.
Problemele la sistemul electric pot favoriza apariția unor incendii auto, în special atunci când există cabluri deteriorate, contacte defectuoase sau modificări necorespunzătoare ale instalației electrice.
În acest caz, autoturismul a fost afectat în totalitate de incendiu și nu a mai putut fi recuperat.