Iadul s-a dezlănțuit pe DN5. O mașină a fost cuprinsă de flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 09:44

Un autoturism a fost distrus complet de un incendiu izbucnit pe DN5, în afara localității Plopșoru, județul Giurgiu. Șoferul se îndrepta singur spre municipiul Giurgiu și a reușit să iasă din mașină înainte ca aceasta să fie cuprinsă în totalitate de flăcări. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

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