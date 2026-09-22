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Tragedie în Mureș. Un tânăr de 19 ani a murit după ce mașina sa a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac

Accident în județul Mureș

Accident în județul Mureș

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 08:09

Un tânăr de aproximativ 19 ani a murit în noaptea de luni spre marți, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și s-a lovit de un copac, pe DJ 153B, în localitatea Glodeni, județul Mureș.

Un tânăr de aproximativ 19 ani a murit în noaptea de luni spre marți, într-un accident rutier în județul Mureș. Mașina pe care o conducea a ieșit de pe partea carosabilă și s-a izbit de un copac, pe DJ 153B, în localitatea Glodeni. Accidentul s-a produs în jurul orei 1:00, iar în eveniment a fost implicat un singur autoturism. În urma impactului, tânărul a rămas încarcerat în mașină.

Tânărul a rămas încarcerat după impact

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au fost solicitați să intervină la locul accidentului. ISU Mureș a mobilizat o autospecială de intervenție dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Echipajele au intervenit pentru extragerea tânărului din autoturism, însă acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Medicii au declarat decesul la fața locului

După ce victima a fost scoasă din mașină, medicul prezent la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Tânărul a fost declarat decedat. În accident nu au fost implicate alte autoturisme.

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