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Locale· 1 min citire
Tragedie în Mureș. Un tânăr de 19 ani a murit după ce mașina sa a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac
Accident în județul Mureș
Un tânăr de aproximativ 19 ani a murit în noaptea de luni spre marți, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și s-a lovit de un copac, pe DJ 153B, în localitatea Glodeni, județul Mureș.
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