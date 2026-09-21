Incendiu devastator la Giurgiu. 120 de hectare au fost afectate de flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 10:54

Un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Vieru, județul Giurgiu, s-a extins rapid și a afectat aproximativ 120 de hectare. Flăcările au cuprins miriște de grâu, vegetație uscată, pădure, stufăriș și o livadă, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de terenul dificil și de existența mai multor focare.

Distribuie articolul