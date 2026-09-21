Incendiu devastator la Giurgiu. 120 de hectare au fost afectate de flăcări

Un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Vieru, județul Giurgiu, s-a extins rapid și a afectat aproximativ 120 de hectare. Flăcările au cuprins miriște de grâu, vegetație uscată, pădure, stufăriș și o livadă, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de terenul dificil și de existența mai multor focare.
Focul pornit de la miriște s-a extins rapid
Incendiul a izbucnit duminică după-amiază, iar focul s-a propagat cu repeziciune, favorizat de vânt și de vegetația uscată, arată Breaking News Giurgiu.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, flăcările au ajuns în apropierea unei livezi, a unei zone împădurite și a unei gospodării. În anumite zone, focarele au produs flăcări care au depășit doi metri înălțime.
Situația a devenit cu atât mai dificilă cu cât incendiul s-a manifestat simultan în mai multe puncte.
Pompierii au intervenit cu numeroase autospeciale
Pentru limitarea incendiului, la fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului Giurgiu.
Forțele de intervenție au folosit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, două cisterne pentru alimentarea cu apă, două autospeciale de primă intervenție și comandă și un microbuz destinat transportului personalului.
Misiunea salvatorilor a fost complicată de configurația terenului. Autospecialele de mare tonaj nu au putut ajunge în toate zonele afectate, în special în interiorul pădurii și în livadă.
Intervenție cu lopeți și bătătoare pentru limitarea focului
În zonele unde accesul mașinilor de intervenție a fost imposibil, pompierii au fost nevoiți să lucreze direct la sol.
Cu ajutorul lopeților și al bătătoarelor, aceștia au creat culoare de protecție și au încercat să oprească înaintarea flăcărilor către suprafețele care nu fuseseră încă afectate.
Vântul și uscăciunea vegetației au favorizat propagarea rapidă a focului, transformând intervenția într-o misiune de durată.
Aproximativ 70 de hectare de teren și pădure au ars
Bilanțul preliminar indică o suprafață totală afectată de aproximativ 120 de hectare.
Din această suprafață, aproximativ 70 de hectare se aflau în zona de câmp și pădure. Au fost afectate miriște de grâu, vegetație uscată, arbuști, litieră forestieră și stufăriș.
O altă suprafață importantă, de aproximativ 50 de hectare, a fost reprezentată de livadă.
Livada a suferit pagube importante
În interiorul livezii, incendiul a distrus vegetația uscată dintre rândurile de pomi și a afectat pruni aflați pe rod.
Flăcările au provocat pagube și sistemului de irigare prin picurare, care a fost topit și deteriorat în mare parte.
Cu toate acestea, intervenția pompierilor a împiedicat extinderea incendiului asupra întregii livezi și asupra altor terenuri agricole din apropiere.
O casă a fost salvată de pompieri
În pofida suprafeței mari afectate și a condițiilor dificile, pompierii au reușit să protejeze o locuință aflată la marginea zonei cuprinse de flăcări.
De asemenea, au fost salvate porțiunile de livadă care nu fuseseră încă atinse de incendiu, precum și culturile agricole învecinate.
Ultimele focare mocnite au fost lichidate târziu în noapte, când intervenția de la Vieru a fost încheiată.
Focul deschis, indicat drept cauză probabilă
Primele cercetări efectuate după izbucnirea incendiului indică drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise.
Reprezentanții ISU avertizează că arderea vegetației sau a deșeurilor poate deveni rapid periculoasă, mai ales în perioadele cu secetă și vânt.
Un incendiu de vegetație se poate extinde într-un timp foarte scurt și poate ajunge în apropierea locuințelor, a rețelelor electrice sau a unor obiective unde există pericol de explozie.
Pompierii recomandă evitarea folosirii focului pentru igienizarea terenurilor și atrag atenția că măsurile aparent rapide pentru curățarea unei suprafețe pot provoca pagube mult mai mari dacă focul scapă de sub control.