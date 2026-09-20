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Incident în Teleorman. Un bărbat a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 16:32

Caz șocant în Teleorman, acolo unde un agent de pază de 60 de ani a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare. Din nefericire, acesta a alunecat și a ajuns în fața locomotivei și a suferit răni grave la picior. Imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Un agent de pază a încercat să se urce într-un tren aflat în mers

Un incident grav s-a produs în județul Teleorman, după ce un agent de pază în vârstă de 60 de ani a încercat să urce într-un tren care se afla deja în mișcare. Bărbatul și-a pierdut echilibrul, a căzut în zona locomotivei și a suferit răni serioase la unul dintre picioare.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul se afla în zona gării atunci când a încercat să se urce în tren, deși garnitura era deja în mers. Manevra s-a transformat rapid într-un accident grav, după ce acesta a alunecat și a ajuns în fața locomotivei.

În urma căderii, agentul de pază a suferit o leziune severă la picior și a avut nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale.

Doi polițiști i-au acordat primul ajutor

La scurt timp după producerea accidentului, doi polițiști au intervenit pentru a-i acorda victimei primul ajutor. Până la sosirea echipajului medical, oamenii legii au încercat să limiteze pierderea de sânge și au improvizat un garou.

Intervenția rapidă a fost esențială în contextul în care bărbatul suferise o rană gravă și pierduse o cantitate importantă de sânge.

Ulterior, victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată cu un elicopter la un spital din București, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

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