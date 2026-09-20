Incident în Teleorman. Un bărbat a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 16:32

Caz șocant în Teleorman, acolo unde un agent de pază de 60 de ani a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare. Din nefericire, acesta a alunecat și a ajuns în fața locomotivei și a suferit răni grave la picior. Imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

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