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Locale· 2 min citire
Incident în Teleorman. Un bărbat a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare
Ambulanță
Caz șocant în Teleorman, acolo unde un agent de pază de 60 de ani a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare. Din nefericire, acesta a alunecat și a ajuns în fața locomotivei și a suferit răni grave la picior. Imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
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