Criză la CFR Călători: bugetul pentru 2026 nu este aprobat nici după 257 de zile. Sindicaliștii avertizează: „Trenurile se vor opri”

CFR Călători nu are încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026, la 257 de zile de la începutul anului, atrage atenția Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că deși Ministerul Transporturilor ar fi încheiat procedurile, însă bugetul este blocat la Ministerul Finanțelor, și avertizează că lipsa finanțării poate afecta funcționarea companiei și circulația trenurilor.
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane acuză Ministerul Finanțelor că întârzie aprobarea bugetului CFR Călători, companie care asigură zilnic transportul a zeci de mii de pasageri. Potrivit sindicaliștilor, au trecut 257 de zile de la începutul anului, iar operatorul feroviar funcționează în continuare fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat.
„Ministerul Transporturilor și-a parcurs procedurile, însă bugetul este în continuare blocat la Ministerul Finanțelor”, susține Federația, într-un comunicat postat în mediul online.
Sindicaliștii cer explicații pentru întârzierea bugetului
Reprezentanții Federației pun sub semnul întrebării durata procedurilor și cer explicații pentru faptul că bugetul CFR Călători nu a fost aprobat până în luna septembrie.
„Este nepăsare, incompetență sau există alte interese?”, se întreabă sindicaliștii. Aceștia menționează că depășirea termenului de 150 de zile de la aprobarea bugetului de stat a ajuns să afecteze finanțarea serviciului public de transport feroviar.
În context, federația atrage atenția că lipsa bugetului nu este doar o problemă administrativă, subliniind că activitatea CFR Călători presupune cheltuieli pentru energia electrică, motorină, reparații, materiale și salarii, toate necesare pentru menținerea trenurilor în circulație.
„Nu discutăm despre niște simple cifre într-un buget. Discutăm despre energia electrică, motorina, reparațiile, materialele, salariile și toate cheltuielile fără de care trenurile nu pot circula”, transmit sindicaliștii.
Subfinanțarea și investițiile insuficiente
Reprezentanții angajaților susțin că situația actuală se înscrie într-un șir mai lung de probleme ale sistemului feroviar, pe fondul subfinanțării, al investițiilor insuficiente și al deciziilor luate cu întârziere.
Federația solicită Ministerului Finanțelor să finalizeze de urgență procedurile pentru aprobarea bugetului CFR Călători și să explice public cine este responsabil pentru întârziere și de ce s-a ajuns în această situație.
„Dacă finanțarea nu este deblocată urgent, trebuie spus foarte clar: trenurile se vor opri”, avertizează reprezentanții Federației.
Sindicaliștii susțin că transportul feroviar nu poate fi administrat permanent „din criză în criză” și că nici pasagerii, nici angajații CFR Călători nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative.
Un blocaj ar afecta întreg sistemul feroviar
CFR Călători operează zilnic peste 1.000 de trenuri şi asigură mai mult de 60% din volumul total de transport feroviar la nivel naţional, avertizau sindicaliștii încă de la finalul lunii august. Aceștia atrăgeau atenția asupra faptului că un eventual blocaj financiar nu s-ar limita la companie, ci s-ar propaga către CFR SA, furnizori şi celelalte firme din sector, afectând în cele din urmă direct călătorii.
"Calea ferată este un sistem interdependent. Dacă o componentă este subfinanţată şi se blochează, efectele sunt resimţite de întregul sector", mai spuneau aceștia.