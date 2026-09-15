Criză la CFR Călători: bugetul pentru 2026 nu este aprobat nici după 257 de zile. Sindicaliștii avertizează: „Trenurile se vor opri”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 sept. 2026, 10:23

CFR Călători nu are încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026, la 257 de zile de la începutul anului, atrage atenția Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că deși Ministerul Transporturilor ar fi încheiat procedurile, însă bugetul este blocat la Ministerul Finanțelor, și avertizează că lipsa finanțării poate afecta funcționarea companiei și circulația trenurilor.

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