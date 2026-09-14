Peste 220.000 de cetățeni ucraineni beneficiază de protecție temporară în România

Publicat 14 sept. 2026, 11:06 Actualizat 14 sept. 2026, 11:10

De la izbucnirea războiului din Ucraina, polițiștii de imigrări au înregistrat, la nivel național, peste 220.000 de cetățeni ucraineni care beneficiază de protecție temporară. În primele opt luni ale anului au fost înregistrate și 935 de solicitări de azil, din care aproape jumătate depuse de ucraineni.

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