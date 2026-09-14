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Peste 220.000 de cetățeni ucraineni beneficiază de protecție temporară în România

De la începutul anului, 466 de cetățeni ucraineni au depus cereri de azil în România (foto cu caracter ilustrativ)

De la începutul anului, 466 de cetățeni ucraineni au depus cereri de azil în România (foto cu caracter ilustrativ)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 11:06
Actualizat14 sept. 2026, 11:10

De la izbucnirea războiului din Ucraina, polițiștii de imigrări au înregistrat, la nivel național, peste 220.000 de cetățeni ucraineni care beneficiază de protecție temporară. În primele opt luni ale anului au fost înregistrate și 935 de solicitări de azil, din care aproape jumătate depuse de ucraineni.

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), pentru aceste persoane au fost emise/reemise permisele de ședere, conform cadrului legal. Din cele 223.808 persoane înregistrate ca beneficiari de protecție temporară, 220.881 sunt cetățeni ucraineni, ceea ce reprezintă 98,7% din totalul cererilor.

De la începutul anului, au fost înregistrare 935 cereri de azil

În ceea ce privește cererile de azil, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 935 de astfel de solicitări. Aproape jumătate dintre acestea, adică 466 de cereri, au fost depuse de cetățeni ucraineni, mai arată IGI. 

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