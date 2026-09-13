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Social· 2 min citire
Dunărea își mărește debitul în următoarele zile, dar rămâne la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie
Foto: Profimedia
Publicat13 sept. 2026, 19:58
SursăAgerpres
Debitul Dunării va crește până la 1.550 m3/s la intrarea în România, însă va rămâne mult sub media multianuală de 3.800 m3/s pentru luna septembrie.
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