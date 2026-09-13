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Dunărea își mărește debitul în următoarele zile, dar rămâne la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 19:58
SursăAgerpres

Debitul Dunării va crește până la 1.550 m3/s la intrarea în România, însă va rămâne mult sub media multianuală de 3.800 m3/s pentru luna septembrie.

Potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul până la 19 septembrie, debitul va fi inițial staționar, în jurul valorii de 1.250 m3/s, după care va crește până la aproximativ 1.550 m3/s.

Chiar și după această creștere, valoarea va fi cu mult sub media multianuală a lunii septembrie, care este de 3.800 m3/s.

Cum vor evolua debitele în aval de Porțile de Fier

În aval de Porțile de Fier, evoluția debitelor va fi diferită în funcție de sectorul Dunării.

În prima parte a intervalului de prognoză, debitele vor înregistra o ușoară scădere. Ulterior, în partea a doua a perioadei analizate, acestea vor crește ușor pe sectorul Gruia - Călărași.

Pe sectorul Cernavodă - Tulcea, debitele sunt prognozate să rămână relativ staționare.

Creșteri de debite pe râurile din estul țării

În ceea ce privește râurile, hidrologii prognozează pentru duminică o creștere a debitelor pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării.

Evoluția este pusă pe seama precipitațiilor prognozate și a propagării acestora pe cursurile de apă. Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, după care vor intra într-o ușoară scădere până la finalul intervalului de prognoză.

Hidrologii avertizează însă că, pe toată perioada analizată, sunt posibile creșteri ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte.

„Pe toată durata intervalului sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă", precizează hidrologii.

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