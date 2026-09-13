Anchetă la Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova: angajat, acuzat că și-ar fi hărțuit sexual două colege

Publicat 13 sept. 2026, 14:44 Actualizat 13 sept. 2026, 14:46 Sursă Realitatea PLUS

Este anchetă de proporții după ce un angajat al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova ar fi hărțuit sexual, în repetate rânduri, două colege de serviciu. Potrivit acuzațiilor, la una dintre scene ar fi asistat mai mulți martori care, ulterior, au povestit incidentul în fața procurorului de caz.

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