Bărbat înjunghiat de iubită, în Timișoara. Femeia susține că a fost amenințată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 10:10

Un bărbat de 31 de ani din Timișoara a ajuns la spital după ce ar fi fost înjunghiat cu cuțitul de iubita sa, o tânără de 21 de ani. Scandalul dintre cei doi a fost observat de o vecină, care a sunat la 112 și a alertat poliția.

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