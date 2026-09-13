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Social· 2 min citire
Bărbat înjunghiat de iubită, în Timișoara. Femeia susține că a fost amenințată
Atac/ Profimedia
Un bărbat de 31 de ani din Timișoara a ajuns la spital după ce ar fi fost înjunghiat cu cuțitul de iubita sa, o tânără de 21 de ani. Scandalul dintre cei doi a fost observat de o vecină, care a sunat la 112 și a alertat poliția.
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