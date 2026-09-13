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Bărbat înjunghiat de iubită, în Timișoara. Femeia susține că a fost amenințată

Atac/ Profimedia

Atac/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 10:10

Un bărbat de 31 de ani din Timișoara a ajuns la spital după ce ar fi fost înjunghiat cu cuțitul de iubita sa, o tânără de 21 de ani. Scandalul dintre cei doi a fost observat de o vecină, care a sunat la 112 și a alertat poliția.

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara. În jurul orei 22:05, polițiștii au fost sesizați de o femeie care a observat, de la fereastra apartamentului său, că într-un imobil din blocul învecinat două persoane se certau. Potrivit IPJ Timiș, la un moment dat, una dintre cele două persoane ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect.

„La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 22:05, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi observat, într-un imobil din blocul învecinat situat pe bld Take Ionescu din Timişoara, două persoane, un bărbat şi o femeie, care se certau, iar la un moment dat, una dintre acestea ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect contondent”, a transmis, duminică, IPJ Timiș.

Bărbatul a fost dus la spital, iar femeia la Psihiatrie

Polițiștii ajunși la fața locului i-au identificat pe cei doi: o femeie de 21 de ani și un bărbat de 31 de ani.

„Bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate, iar femeia la Clinica de Psihiatrie «Eduard Pamfil» din Timişoara pentru investigaţii”, a precizat IPJ Timiș.

În fața anchetatorilor, femeia a susținut că ar fi fost amenințată de iubitul ei și că acesta ar fi fost motivul pentru care a recurs la gestul violent. Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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