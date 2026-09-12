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Accident în Prahova. Patru persoane, între care un copil, au ajuns la spital după ce mașina a lovit un stâlp

Accident în Prahova

Accident în Prahova

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 20:22
SursăAgerpres

Un accident rutier s-a produs sâmbătă în satul Corlătești, comuna Berceni, județul Prahova. Patru dintre cele cinci persoane aflate într-un autoturism au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce mașina a acroșat un stâlp.

La sosirea echipajelor de intervenție, toate cele cinci persoane din autoturism erau conștiente.

Patru persoane au fost transportate la spital

În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, trei adulți și un minor au necesitat îngrijiri medicale. Toți patru au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

„În urma evaluării medicale, trei adulți și un minor au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare”, a transmis ISU Prahova.

Intervenție a pompierilor și a echipajelor medicale

La locul accidentului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești. Aceștia au intervenit cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

În sprijinul salvatorilor au acționat și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările accidentului

Cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul din Corlătești urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

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