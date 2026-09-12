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O femeie a fost salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști. Agenții au intrat în apă pentru a o scoate la mal

O femeie a fost salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști.

O femeie a fost salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 18:23

O femeie aflată în râul Dâmbovița, în zona Podului Vitan din București, a fost salvată sâmbătă dimineață de doi polițiști ai Brigăzii Rutiere. Agenții au intervenit imediat după ce au primit o sesizare și au intrat în apă pentru a ajunge la persoana aflată în pericol.

Incidentul a avut loc pe 12 septembrie 2026, în jurul orei 09:35. Polițiștii au reușit să o scoată pe femeie în siguranță la mal, după ce au constatat că exista un risc real pentru viața și integritatea sa corporală.

Polițiștii au intrat în râul Dâmbovița

Sesizarea a fost făcută de un cetățean, care a anunțat că o persoană se află în râul Dâmbovița, în zona Podului Vitan. Un echipaj al Brigăzii Rutiere s-a deplasat imediat la fața locului.

Când au ajuns, polițiștii au observat că femeia se afla în apă și că situația reprezenta un pericol pentru viața acesteia. Cei doi agenți au intervenit fără ezitare și au pătruns în râul Dâmbovița pentru a ajunge la ea.

Polițiștii au înaintat până la persoana aflată în dificultate și au reușit să o extragă din apă în condiții de siguranță. Astfel, pericolul imediat în care se afla femeia a fost înlăturat.

Femeia era conștientă, dar nu coopera

După ce a fost adusă la mal, femeia a fost identificată. Aceasta era conștientă, însă avea un comportament necooperant în momentul intervenției polițiștilor.

Având în vedere starea femeii și necesitatea unei evaluări medicale, la fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță.

Femeia a fost preluată de cadrele medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate și efectuarea evaluării medicale.

Apelul la 112 poate face diferența

Poliția Capitalei subliniază importanța intervenției rapide în situațiile în care o persoană se află în pericol. În cazul de față, sesizarea făcută de un cetățean a permis deplasarea rapidă a polițiștilor la locul incidentului.

Autoritățile le reamintesc bucureștenilor că, atunci când observă o persoană aflată într-o situație periculoasă, apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 poate contribui la salvarea unei vieți.

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