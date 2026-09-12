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Social· 2 min citire
O femeie a fost salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști. Agenții au intrat în apă pentru a o scoate la mal
O femeie a fost salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști.
O femeie aflată în râul Dâmbovița, în zona Podului Vitan din București, a fost salvată sâmbătă dimineață de doi polițiști ai Brigăzii Rutiere. Agenții au intervenit imediat după ce au primit o sesizare și au intrat în apă pentru a ajunge la persoana aflată în pericol.
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