TAROM introduce primul Boeing 737 MAX 8. Aeronava poartă numele lui Mircea Lucescu: pe ce rute va zbura VIDEO

Publicat 12 sept. 2026, 13:05 Actualizat 12 sept. 2026, 13:06

TAROM a introdus în flotă primul Boeing 737 MAX 8, iar noua aeronavă va opera zboruri către Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Avionul are 189 de locuri, poartă numele „Mircea Lucescu” și face parte din planul companiei de modernizare a flotei.

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