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TAROM introduce primul Boeing 737 MAX 8. Aeronava poartă numele lui Mircea Lucescu: pe ce rute va zbura VIDEO

Aeronavă TAROM/ Profimedia

Aeronavă TAROM/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 13:05
Actualizat12 sept. 2026, 13:06

TAROM a introdus în flotă primul Boeing 737 MAX 8, iar noua aeronavă va opera zboruri către Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Avionul are 189 de locuri, poartă numele „Mircea Lucescu” și face parte din planul companiei de modernizare a flotei.

Aeronava a fost prezentată, sâmbătă, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București – Otopeni, după ce a fost preluată direct de la Boeing, din Seattle, și adusă în România pe 8 septembrie.

Boeing 737 MAX 8, pe patru rute TAROM

Noul avion va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj, oferind 189 de locuri pentru pasageri.

Boeing 737 MAX 8 este echipat cu motoare CFM LEAP-1B și poate atinge o viteză de până la 850 km/h. Aeronava are o autonomie de aproximativ 6.400 de kilometri, iar TAROM precizează că este cu 50% mai silențioasă și produce cu 20% mai puține emisii de dioxid de carbon.

Aeronava poartă numele lui Mircea Lucescu

TAROM a ales numele „Mircea Lucescu” pentru noul avion, compania explicând că performanța, disciplina, perseverența și încrederea sunt valori asociate carierei unuia dintre cei mai importanți antrenori români.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat prezentarea aeronavei într-o postare pe Facebook.

Planurile TAROM: ce alte schimbări pregătește compania

Primul Boeing 737 MAX 8 face parte dintr-un plan prin care TAROM își va înnoi flota cu patru aeronave Boeing 737. Pentru a face loc noilor avioane, compania a vândut patru aeronave mai vechi.

Un al doilea Boeing 737 MAX 8 este așteptat în România în această lună. Acesta va purta numele unei alte legende a sportului românesc, Ivan Patzaichin.

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