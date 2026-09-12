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Social· 1 min citire
Omar Hayssam, luat în custodie pentru 30 de zile. Ce se întâmplă cu sirianul: anunțul IGI
Omar Hayssam/ Arhivă foto
Publicat12 sept. 2026, 11:30
SursăRealitatea PLUS
Omar Hayssam a fost preluat în custodia autorităților pentru 30 de zile, perioadă în care sunt pregătite procedurile pentru plecarea sa, sub escortă, de pe teritoriul României, anunță Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).
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