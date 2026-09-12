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Omar Hayssam, luat în custodie pentru 30 de zile. Ce se întâmplă cu sirianul: anunțul IGI

Omar Hayssam/ Arhivă foto

Omar Hayssam/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 11:30
SursăRealitatea PLUS

Omar Hayssam a fost preluat în custodia autorităților pentru 30 de zile, perioadă în care sunt pregătite procedurile pentru plecarea sa, sub escortă, de pe teritoriul României, anunță Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Potrivit IGI, măsura este executată în prezent sub pază și supraveghere permanentă, într-un spital din țară, unde primește îngrijiri medicale. La finalizarea internării, Hayssam urmează să fie transferat într-un centru de cazare al IGI, unde vor continua procedurile pentru returnarea sa de pe teritoriul României.

Omar Hayssam, eliberat condiționat vineri

Tribunalul Ilfov a decis, vineri, eliberarea condiționată a lui Omar Hayssam. Decizia este definitivă. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în anul 2015.

Omar Hayssam a fost găsit vinovat pentru implicarea în răpirea celor trei jurnaliști români, Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci și Ovidiu Ohanesian, în martie 2005, la Bagdad. Pentru această faptă, el a fost condamnat în lipsă, în februarie 2008, pentru terorism.

Hayssam a fugit din România după ce fusese eliberat pe motive medicale

În 2006, Omar Hayssam fusese eliberat pe baza diagnosticului de cancer în fază terminală. Ulterior, sirianul a fugit din România. El a fost adus înapoi în țară după șapte ani, pentru a-și executa pedeapsa.

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