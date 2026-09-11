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MApN anunță că a recuperat mai multe fragmente de dronă din Marea Neagră. Unele aveau încărcătură explozivă

Drona pe litoralul românesc (foto. Ziua de Constanța)

Drona pe litoralul românesc (foto. Ziua de Constanța)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 sept. 2026, 20:05

Ministerul Apărării Naționale anunță că, pe parcursul zilei de 11 septembrie 2026, structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională au intervenit în patru situații distincte în care au fost identificate fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două dintre acestea aveau explozibil și au fost neutralizate în siguranță.

MApN precizează că toate incidentele au fost gestionate rapid, cu echipe de geniști și structuri specializate ale Poliției de Frontieră, Gărzii de Coastă și SRI.

Ministerul Apărării Naționale rămâne în stare de alertă, menținând o capacitate ridicată de monitorizare și reacție. MApN acționează integrat alături de celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și neutralizarea rapidă a oricăror amenințări, a tranmsmis MApN.

Reperele orare ale operațiunilor:

Câșla Vădanei, Tulcea – ora 13:30

O echipă EOD a evaluat două fragmente de dronă aeriană găsite pe plajă.
Nu aveau încărcătură explozivă.

Periteașca, Tulcea – ora 15:18

Poliția de Frontieră a identificat două fragmente de dronă.
Unul conținea încărcătură explozivă, neutralizată în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI.
Celălalt fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

Marea Neagră, 46 Mm est de Midia – ora 16:00

O navă comercială a semnalat două fragmente de dronă în apă.
Au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă.
Nu prezentau pericol pirotehnic.

Edighiol–Periboina, Constanța – ora 17:55

În timpul verificării unui obiect suspect, echipa EOD a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene, inclusiv o dronă-interceptor cu explozibil la bord.
Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate.

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