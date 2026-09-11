MApN anunță că a recuperat mai multe fragmente de dronă din Marea Neagră. Unele aveau încărcătură explozivă

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 sept. 2026, 20:05

Ministerul Apărării Naționale anunță că, pe parcursul zilei de 11 septembrie 2026, structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională au intervenit în patru situații distincte în care au fost identificate fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două dintre acestea aveau explozibil și au fost neutralizate în siguranță.

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