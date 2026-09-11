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Mașină prăbușită într-o râpă de 10 metri, pe DN 72, la ieșirea din Găești. Au intervenit pompierii FOTO

Accident

Accident

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 sept. 2026, 12:16

Un accident rutier grav s-a produs vineri pe DN 72, în zona Străoști, la ieșirea din Găești. Un autoturism a rupt parapetul unui pod și s-a prăbușit într-o râpă, de la o înălțime de aproximativ 10 metri.

Potrivit primelor informații, la volanul mașinii se afla o femeie în vârstă de 52 de ani. Aceasta ar fi pierdut controlul direcției după ce autoturismul a intrat în derapaj.

Autoturismul a rupt parapetul podului și s-a prăbușit în râpă de la o înălțime de aproximativ 10 metri, oprindu-se răsturnat. Pompierii ajunși la fața locului au coborât în râpă pentru a ajunge la victimă și a-i acorda primul ajutor.

La ora transmiterii acestei știri nu existau informații suplimentare privind starea femeii.

În cauză a fost deschisă o anchetă, polițiștii urmând să stabilească cum s-a produs accidentul.

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