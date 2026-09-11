Mașină prăbușită într-o râpă de 10 metri, pe DN 72, la ieșirea din Găești. Au intervenit pompierii FOTO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 sept. 2026, 12:16

Un accident rutier grav s-a produs vineri pe DN 72, în zona Străoști, la ieșirea din Găești. Un autoturism a rupt parapetul unui pod și s-a prăbușit într-o râpă, de la o înălțime de aproximativ 10 metri.

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