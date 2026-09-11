Amendă neobișnuită pentru o primărie din România: De ce au sancționat polițiștii pistele de biciclete din oraș

Sancțiune neobișnuită în administrația locală: Primăria Municipiului Baia Mare s-a ales cu o amendă din partea IPJ Maramureș din cauza pistelor de biciclete din oraș. Edilii au fost sancționați cu 21 de puncte-amendă pentru că au construit infrastructura pentru bicicliști fără să obțină în prealabil acordul polițiștilor.
Amenajarea noilor piste pentru bicicliști din Baia Mare s-a lăsat cu sancțiuni usturătoare pentru administrația locală. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au amendat Primăria Baia Mare cu 21 de puncte-amendă — încadrare ce corespunde clasei a V-a de sancțiuni — din cauza lipsei avizelor legale pentru infrastructura recent construită.
De ce au intervenit polițiștii rutieri: Ce prevede legea
Măsura contravențională vizează întregul tronson de piste recent amenajat în oraș. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș au explicat că sancțiunea a fost aplicată pentru nerespectarea Codului Rutier (OUG 195/2002), care obligă administratorul drumului să obțină undă verde de la Poliția Rutieră înainte de a modifica semnalizarea sau structura căilor publice.
Cadrul legal stipulează clar că orice lucrare de semnalizare sau reconfigurare a benzilor pe drumurile publice necesită acordul explicit al poliției rutiere, etapă pe care municipalitatea a sărit-o înainte de darea în folosință a pistelor.
Reacția Primăriei Baia Mare: Verificări interne și întârzieri procedurale
Reprezentanții Primăriei Municipiului Baia Mare au confirmat primirea amenzii și au oferit clarificări cu privire la modul în care s-a ajuns în această situație. Conform administrației locale, proiectul beneficia de un aviz de principiu încă din prima fază de proiectare, însă dosarul pentru aprobarea finală a fost trimis către Poliția Rutieră cu depășirea termenelor legale.
În urma acestui incident, conducerea primăriei a inițiat o anchetă internă pentru a stabili cine se face vinovat de gestionarea defectuoasă a documentelor și a anunțat o eficientizare a circuitului birocratic pentru a preveni astfel de erori pe viitor.
Municipalitatea a dat asigurări că colaborează în continuare cu IPJ Maramureș pentru remedierea problemelor tehnice și intrarea în legalitate, subliniind că siguranța în trafic și dezvoltarea mobilității urbane rămân priorități majore pentru oraș.