Amendă neobișnuită pentru o primărie din România: De ce au sancționat polițiștii pistele de biciclete din oraș

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 10:27

Sancțiune neobișnuită în administrația locală: Primăria Municipiului Baia Mare s-a ales cu o amendă din partea IPJ Maramureș din cauza pistelor de biciclete din oraș. Edilii au fost sancționați cu 21 de puncte-amendă pentru că au construit infrastructura pentru bicicliști fără să obțină în prealabil acordul polițiștilor.

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