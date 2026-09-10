România primește gaze și pe o nouă rută din Bulgaria. Ce se întâmplă cu depozitele înainte de iarnă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 22:26

România a început să preia gaze naturale din Bulgaria și prin punctul de interconectare Ruse-Giurgiu, o rută care se adaugă fluxurilor deja existente prin Kardam-Negru Vodă. Deși volumele transportate prin noua conexiune sunt încă limitate, acestea pot susține procesul de pregătire a rezervelor necesare pentru iarna 2026-2027.

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