România primește gaze și pe o nouă rută din Bulgaria. Ce se întâmplă cu depozitele înainte de iarnă

România a început să preia gaze naturale din Bulgaria și prin punctul de interconectare Ruse-Giurgiu, o rută care se adaugă fluxurilor deja existente prin Kardam-Negru Vodă. Deși volumele transportate prin noua conexiune sunt încă limitate, acestea pot susține procesul de pregătire a rezervelor necesare pentru iarna 2026-2027.
În ultimele zile, cantitatea de gaze intrată în România pe la Ruse-Giurgiu s-a situat în jurul valorii de 0,2 milioane de metri cubi pe zi. Nivelul este incomparabil mai mic decât cel înregistrat la punctul Kardam-Negru Vodă, principala poartă de intrare a gazelor din Bulgaria.
Kardam-Negru Vodă rămâne principala rută
Prin interconectarea Kardam-Negru Vodă ajung zilnic în România între 12 și 13 milioane de metri cubi de gaze naturale. Odată cu volumele livrate prin Ruse-Giurgiu, importurile totale se apropie de 14 milioane de metri cubi în fiecare zi.
Cea mai mare parte a gazelor care intră în România nu este destinată exclusiv consumului intern. Peste jumătate din volum este transportată mai departe spre Ungaria, prin conducta de la Arad-Szeged.
Interconectorul dintre România și Ungaria operează în prezent aproape de limita tehnică, cu fluxuri de aproximativ 7,7-7,8 milioane de metri cubi de gaze pe zi.
Gazele care nu sunt direcționate către Ungaria sunt utilizate atât pentru nevoile pieței interne, cât și pentru injectarea în depozitele subterane. România are în prezent depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 75%.
Nivelul este superior mediei europene, estimată la circa 67%, și oferă un avans important în pregătirea sistemului energetic pentru lunile reci, când cererea de gaze naturale crește.
Producția internă, sub nivelul obișnuit
În paralel cu importurile, producția de gaze extrasă pe plan intern se menține la aproximativ 22 de milioane de metri cubi pe zi. Acest nivel este cu circa 10% mai mic decât media normală.
Reducerea producției are legătură cu lucrările de revizie și mentenanță realizate etapizat în anumite perimetre exploatate de Romgaz și OMV Petrom. Perioada de vară, caracterizată printr-un consum mai redus, este utilizată de companii pentru intervenții tehnice la instalațiile de producție.
România continuă livrările către Republica Moldova
În același timp, România își păstrează rolul de furnizor regional de gaze naturale. Exporturile către Republica Moldova se mențin la aproximativ 2,2-2,5 milioane de metri cubi pe zi.
Astfel, sistemul românesc de transport al gazelor deservește simultan consumul intern, refacerea rezervelor pentru sezonul rece, tranzitul către Ungaria și livrările către Republica Moldova.