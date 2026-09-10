Amendă usturătoare pentru hotelul din Saturn care a băgat turiștii în spital. Ce au găsit inspectorii în mâncare

Hotelul din stațiunea Saturn în care, la începutul lunii septembrie, zeci de turiști au acuzat stări de rău a fost sancționat de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța. În urma controalelor efectuate după apariția unui focar probabil de toxiinfecție alimentară, inspectorii au constatat deficiențe privind igiena în timpul programului de lucru al personalului din sectorul alimentar.
Pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul activității, reprezentanții hotelului au primit o amendă contravențională de 6.000 de lei. Ministerul Sănătății a anunțat joi rezultatele anchetei epidemiologice desfășurate de DSPJ Constanța.
Ce au verificat inspectorii după apariția cazurilor
Ancheta epidemiologică a fost declanșată după ce mai multe persoane cazate la hotelul din Saturn au început să acuze stări de rău. Echipele DSPJ Constanța au făcut controale în unitate și au prelevat mai multe categorii de probe pentru a identifica posibile cauze ale îmbolnăvirilor.
Inspectorii au recoltat probe de apă potabilă și alimente, precum și probe de la angajații care lucrau în blocul alimentar. Au fost prelevate și probe de salubritate de pe suprafețe și de pe tegumente.
Rezultatele analizelor au oferit o imagine diferită în funcție de tipul probelor investigate. Apa potabilă nu a prezentat probleme, în timp ce două dintre preparatele servite turiștilor au avut valori neconforme pentru un indicator microbiologic.
Ciulamaua de pui și piureul de cartofi, cu valori peste limitele admise
„Probele de apă potabilă au fost conforme, fără identificarea unor germeni patogeni. De asemenea, probele de materii fecale recoltate de la personalul din blocul alimentar nu au evidențiat bacterii sau germeni patogeni, iar coproculturile recoltate de la pacienți au fost negative pentru principalii agenți patogeni investigați. În schimb, analiza celor două probe alimentare recoltate din preparatele servite - ciulama de pui și piure de cartofi - a evidențiat prezența Enterobacteriaceae, cu valori peste limitele admise”, reiese din comunicatul transmis de Ministerul Sănătății.
Un angajat a fost depistat cu Staphylococcus aureus
Verificările efectuate de DSPJ Constanța au vizat și personalul care lucra în blocul alimentar al hotelului. În total, au fost recoltate 13 exudate nazale de la angajați.
În cazul unei persoane a fost identificată prezența Staphylococcus aureus. Aceeași persoană a avut rezultate pozitive și în urma analizelor efectuate prin probe de salubritate a tegumentelor.
„Aceeași persoană a prezentat rezultate pozitive și la probele de salubritate a tegumentelor, unde au fost identificate Staphylococcus sp. coagulazo-pozitiv și Staphylococcus sp. hemolitic. Exudatele faringiene recoltate nu au evidențiat rezultate pozitive”, se mai spune în comunicat.
În schimb, exudatele faringiene recoltate de la personalul blocului alimentar nu au prezentat rezultate pozitive.
Suprafețele din bucătărie nu au prezentat germeni patogeni
Ancheta sanitară nu a indicat probleme la toate categoriile de probe analizate. Testele realizate pe suprafețele din blocul alimentar au fost conforme.
Potrivit rezultatelor transmise de Ministerul Sănătății, probele de salubritate recoltate de pe suprafețele din blocul alimentar nu au evidențiat germeni patogeni.
În cazul probelor alimentare, însă, analiza a identificat Enterobacteriaceae peste limitele admise, iar problema a fost constatată și în urma unui control ulterior.
DSP a găsit din nou Enterobacteriaceae la recontrolul din 8 septembrie
Inspectorii DSPJ Constanța au revenit la hotel pe 8 septembrie pentru un nou control. Recontrolul a evidențiat din nou prezența Enterobacteriaceae în probele alimentare analizate.
În urma deficiențelor constatate, autoritățile sanitare au aplicat sancțiunea contravențională de 6.000 de lei.
„Pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 6.000 de lei, în baza HG nr. 857/2011, art. 42 lit. c.”, anunță autoritățile.
Ce măsuri trebuie respectate în hotel
Pentru reducerea riscului apariției unor noi cazuri, DSPJ Constanța a dispus mai multe măsuri care trebuie aplicate în unitatea din Saturn.
Printre acestea se află efectuarea zilnică a triajului epidemiologic al personalului și respectarea strictă a normelor de igienă. Angajații din sectorul alimentar trebuie, de asemenea, să respecte cerințele privind utilizarea echipamentului de protecție.
Măsurile stabilite de autorități includ și curățenia și dezinfecția spațiilor și a ustensilelor utilizate în activitatea alimentară. Inspectorii au solicitat totodată verificarea lanțului frigorific, a temperaturilor și a condițiilor în care alimentele sunt depozitate și păstrate.
Angajatul depistat cu Staphylococcus aureus a fost trimis la evaluare medicală
Persoana din cadrul personalului blocului alimentar la care a fost identificat Staphylococcus aureus nazal a fost îndrumată către medicul de familie sau medicul de medicina muncii.
Aceasta urmează să fie evaluată medical, iar medicul va stabili conduita medicală în funcție de rezultatele evaluării.
Planul Roșu a fost activat după ce zeci de turiști s-au simțit rău
Incidentul care a declanșat intervenția autorităților a avut loc pe 1 septembrie, când zeci de persoane cazate la un hotel din stațiunea Saturn au acuzat stări de rău.
În contextul numărului de persoane afectate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Șase persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Printre cei transportați s-au aflat o femeie însărcinată și o mamă care avea doi copii minori.