Amendă usturătoare pentru hotelul din Saturn care a băgat turiștii în spital. Ce au găsit inspectorii în mâncare

Publicat 10 sept. 2026, 17:42 Sursă Agerpres

Hotelul din stațiunea Saturn în care, la începutul lunii septembrie, zeci de turiști au acuzat stări de rău a fost sancționat de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța. În urma controalelor efectuate după apariția unui focar probabil de toxiinfecție alimentară, inspectorii au constatat deficiențe privind igiena în timpul programului de lucru al personalului din sectorul alimentar.

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