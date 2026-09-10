A murit Sorin Mărculescu. Poetul și traducătorul care a marcat hispanistica românească avea 89 de ani

Sorin Mărculescu, poet, istoric literar și unul dintre cei mai importanți traducători români din literatura spaniolă, a murit miercuri, la vârsta de 89 de ani. Dispariția sa a fost anunțată de scriitoarea Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction.
„A plecat Sorin Mărculescu, unul dintre marii traducători, hispanist renumit şi poet doldora de carte şi talent. Avea o pasiune pentru T.S. Eliot. R.I.P.!”, a transmis Denisa Comănescu, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Sorin Mărculescu, o voce importantă a culturii române
Sorin Mărculescu a rămas o personalitate de referință pentru literatura română, atât prin creația sa poetică, cât și prin activitatea de traducător, eseist și cercetător al culturii hispanice. Considerat unul dintre cei care au contribuit decisiv la consolidarea hispanisticii românești moderne, el a adus în limba română opere esențiale ale unor autori precum Miguel de Cervantes, Baltasar Gracián sau Calderón de la Barca.
Fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu, președintele Grupului pentru Dialog Social, a subliniat importanța operei lăsate în urmă de Sorin Mărculescu.
„Cultura română îi datorează enorm: cărţi, traduceri care au devenit ele însele opere ale limbii române şi o viaţă întreagă pusă în slujba cuvântului exact”, a transmis Vlad Alexandrescu.
Acesta l-a descris drept un intelectual exigent și liber, cu o contribuție majoră la studiul și traducerea literaturii de limbă spaniolă. În mesajul său, Alexandrescu a amintit atât de rigoarea profesională a lui Mărculescu, cât și de spiritul său curios, de umor și de conversațiile memorabile purtate de-a lungul anilor.
Traducerile sale din Cervantes și Gracián, repere pentru cititori
Activitatea de traducător a lui Sorin Mărculescu este asociată cu versiuni apreciate ale unor texte fundamentale din literatura universală. Printre autorii traduși de el se numără Cervantes, Baltasar Gracián, Calderón de la Barca și Miguel de Unamuno.
Criticul literar Cosmin Ciotloș a evocat munca minuțioasă a traducătorului, remarcând contribuția sa la accesul cititorilor români la mari opere ale literaturii spaniole.
„Aflu că s-a stins Sorin Mărculescu, admirabil intelectual, traducător de a cărui muncă benedictină mulţi am avut de profitat enorm, uneori fără s-o ştim”, a scris Ciotloș, amintind și traducerea volumului „Cristul lui Velázquez”, de Miguel de Unamuno.
La rândul său, criticul și istoricul literar Paul Cernat a numit dispariția lui Sorin Mărculescu o „veste tristă”, evocând atât rafinamentul poeziei sale, cât și rolul său de traducător și eseist.
„Hispanistul a dat traduceri de referinţă din Baltasar Gracián, Calderón de la Barca şi Cervantes”, a transmis Paul Cernat, menționând și versiunea lui Mărculescu pentru „Don Quijote”, precum și traducerea volumului „Nuvele exemplare”.
Poet discret, apreciat pentru o lirică rafinată
Dincolo de activitatea de hispanist și traducător, Sorin Mărculescu a avut o operă poetică apreciată de critici pentru profunzime, subtilitate și densitate culturală. Paul Cernat a inclus printre volumele importante ale autorului „Cartea nunților”, „Locul sâmburelui” și „Carte singură”, indicând „Lumină de seară”, publicată în 2000, drept una dintre cărțile sale poetice de referință.
Criticul a descris poezia lui Sorin Mărculescu drept una „vizionară și subtilă”, construită pe o cultură vastă și pe reflecție spirituală. Deși mai puțin prezent în zona literaturii comerciale sau a expunerii publice, poetul a fost considerat de numeroși intelectuali drept o voce majoră a liricii române postbelice.
„Inteligent, bun, discret”. Mesajul profesorului Ștefan Colceriu
Profesorul Ștefan Colceriu, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” și cofondator al Masteratului de Studii Religioase – Texte și Tradiții de la Universitatea din București, a transmis că s-a format ca cititor prin intermediul traducerilor realizate de Sorin Mărculescu.
„Am crescut cu traducerile domnului Sorin Mărculescu. Le-am admirat precizia, ingeniozitatea, ascuţimea, bogăţia nuanţei”, a scris Ștefan Colceriu.
El l-a caracterizat pe Sorin Mărculescu drept „inteligent, bun, discret”, vorbind despre întâlnirea cu un intelectual pe care l-a considerat un model de probitate și eleganță morală.
Sorin Mărculescu ar fi urmat să împlinească 90 de ani pe 19 noiembrie. Prin poezia, eseurile și traducerile sale, rămâne una dintre figurile importante ale culturii române contemporane.