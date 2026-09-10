A murit Sorin Mărculescu. Poetul și traducătorul care a marcat hispanistica românească avea 89 de ani

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 18:24

Sorin Mărculescu, poet, istoric literar și unul dintre cei mai importanți traducători români din literatura spaniolă, a murit miercuri, la vârsta de 89 de ani. Dispariția sa a fost anunțată de scriitoarea Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction.

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