Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Restricțiile pe DN7 – Valea Oltului, prelungite până în noiembrie: ce trebuie să știe șoferii
DN7 Valea Oltului/ CapturĂ video
Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe Valea Oltului, au fost prelungite până la 15 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor transmise joi dimineață de DRDP Craiova, măsura se aplică pe sectorul cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, în contextul lucrărilor desfășurate în zonă.
Citește și
- 11:35Alertă pe litoral! Obiect suspect, asemănător unei drone, descoperit pe plaja din Corbu
- 10:48Harta angajărilor 2026. Județele cu cele mai multe joburi și salarii de până la 6.500 lei
- 10:32Ai primit decizia de pensie? Cât timp ai la dispoziție să o contești
- 10:16România, sub media Europei la rata sinuciderilor. Unde sunt cele mai ridicate rate - date Eurostat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News