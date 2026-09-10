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Restricțiile pe DN7 – Valea Oltului, prelungite până în noiembrie: ce trebuie să știe șoferii

DN7 Valea Oltului/ CapturĂ video

DN7 Valea Oltului/ CapturĂ video

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 11:02

Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe Valea Oltului, au fost prelungite până la 15 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor transmise joi dimineață de DRDP Craiova, măsura se aplică pe sectorul cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, în contextul lucrărilor desfășurate în zonă.

Potrivit sursei citate, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă de luni până sâmbătă, în intervalul 08:00–17:30. Restricția este valabilă pe sectorul DN7 cuprins între Râmnicu Vâlcea și Boița, la km 198+200 – 207+000, potrivit informării DRDP Craiova.

Restricții Valea Oltului/ Foto: DRPD Craiova

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea atât a participanților la trafic, cât și a muncitorilor aflați în zona șantierului.

Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile instituite și de intervalele în care acestea se aplică.

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