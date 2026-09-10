Restricțiile pe DN7 – Valea Oltului, prelungite până în noiembrie: ce trebuie să știe șoferii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 11:02

Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe Valea Oltului, au fost prelungite până la 15 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor transmise joi dimineață de DRDP Craiova, măsura se aplică pe sectorul cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, în contextul lucrărilor desfășurate în zonă.

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