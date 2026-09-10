Momentul în care un șofer provoacă un accident și continuă pe contrasens, pe A1 Timișoara–Arad| VIDEO

Imagini uluitoare surprinse pe autostrada Timișoara–Arad. Un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit o mașină, iar alte două au fost prinse în accident. În mod incredibil, șoferul și-a continuat drumul pe contrasens după impact.
Scene incredibile surprinse pe autostrada Timișoara–Arad. Un șofer a ajuns pe contrasens și a pus în pericol zeci de participanți la trafic, care s-au trezit cu mașina venind direct spre ei. Momentul a fost filmat de camera de bord a unui șofer și a ajuns ulterior în mediul online.
În imagini se vede cum autoturismul apare din sens opus, într-un loc în care nimeni nu s-ar fi așteptat să întâlnească o mașină. Șoferul care filmează reduce imediat viteza și încearcă să se ferească din calea autoturismului. După ce reușește să treacă de pericol, ocupanții mașinii sună la 112 pentru a alerta autoritățile.
Citește și: Cursă nebunească pe o autostradă din Italia. O șoferiță de naționalitate germană a mers 50 km pe contrasens: femeia era drogată
Șoferul și-a continuat drumul pe contrasens după ce a trecut pe lângă alte mașini
Șoferul de pe contrasens pare însă că nu realizează pericolul în care îi pune pe ceilalți. Își continuă drumul în aceeași direcție, printre mașinile care circulă regulamentar.
Incidentul nu s-a oprit aici. Pe traseu, autoturismul a lovit o altă mașină, iar în urma impactului au fost implicate încă două autoturisme. Chiar și după producerea accidentului, șoferul a continuat să circule pe contrasens, fără să oprească.
Accidentul nu s-a soldat cu victime
Din fericire, deși situația a fost extrem de periculoasă, nimeni nu a fost rănit. Polițiștii au reușit ulterior să îl identifice pe conducătorul auto și l-au sancționat pentru faptele comise.
Amendă de 4.325 de lei și permis suspendat cinci luni
Șoferul a primit o amendă de 4.325 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de cinci luni.
Imaginile surprinse pe A1 Timișoara–Arad arată cât de rapid se poate transforma o situație periculoasă într-un accident grav atunci când un autoturism circulă pe contrasens pe autostradă.