Momentul în care un șofer provoacă un accident și continuă pe contrasens, pe A1 Timișoara–Arad| VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 09:59

Imagini uluitoare surprinse pe autostrada Timișoara–Arad. Un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit o mașină, iar alte două au fost prinse în accident. În mod incredibil, șoferul și-a continuat drumul pe contrasens după impact.

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