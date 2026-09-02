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Cursă nebunească pe o autostradă din Italia. O șoferiță de naționalitate germană a mers 50 km pe contrasens: femeia era drogată

Italia/ Captură foto ilrestodelcarlino.it

Italia/ Captură foto ilrestodelcarlino.it

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:55

O femeie de 32 de ani, de origine germană, a fost oprită de polițiști după o cursă de peste 40 de minute pe autostrada A1 „Panoramica” din Italia. Șoferița a parcurs mai bine de 50 de kilometri pe contrasens, cu viteză mare, punând în pericol ceilalți participanți la trafic. Pentru oprirea acesteia au fost mobilizate șase patrule ale Poliției Rutiere și mai multe baraje, conform publicației italiene il Resto del Carlino. Rezultatele testelor au evidențiat o intoxicație cu canabis.

Alerta, declanșată după zeci de apeluri la 112

Alarma s-a dat puțin după ora 9:30, când la numărul de urgență 112 au fost primite zeci de sesizări privind un minivan cu numere de înmatriculare germane care circula pe contrasens pe sensul nordic al autostrăzii, în direcția Barberino di Mugello.

Senzorii instalați pe autostradă au confirmat prezența vehiculului, iar Poliția Rutieră a mobilizat șase patrule: patru de la subsecția Pian del Voglio și două de la Firenze Nord.

Pentru siguranța celorlalți șoferi, traficul a fost oprit pe autostrăzile Panoramica și Direttissima, pe mai multe tronsoane.

Șoferița, de neoprit

Femeia a ignorat semnalele polițiștilor și a trecut de primul baraj rutier, continuându-și deplasarea cu viteză mare. Într-o intersecție, a întors din nou și a traversat calea vehiculelor care circulau pe cele patru benzi. Apoi, la punctul de taxare, și-a reluat drumul spre Bologna, fiind urmărită în permanență de polițiști. Ulterior, a schimbat din nou direcția și a revenit pe contrasens, spre Barberino.

Cum a încercat să scape de polițiștii care o urmăreau

Timp de peste 40 de minute, șoferița a încercat să evite și camerele de supraveghere, intrând pe rampele de serviciu pentru a se ascunde.

În cele din urmă, în urma coordonării dintre polițiști și personalul tehnic al Autostrade per l’Italia, benzile de circulație au fost blocate fizic, iar femeia a fost obligată să oprească.

Testele au indicat intoxicație cu canabis

Șoferița, în vârstă de 32 de ani, a fost transportată la spitalul din Borgo San Lorenzo. Analizele au indicat o intoxicație cu canabis, iar femeia și-a revenit abia după câteva ore.

Control trafic Italia/ Captură foto ilrestodelcarlino.it

Polițiștii au denunțat-o pentru conducere periculoasă și conducere sub influența drogurilor. De asemenea, femeia a fost semnalată pentru consum de substanțe și pentru circulația pe contrasens.

Femeia a rămas fără permis, iar minivanul a fost confiscat.

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