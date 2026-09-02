Ursula von der Leyen acuză Rusia de un atac la Leipzig: „Nu vom tolera. Europa va riposta”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia ar fi fost în spatele unei tentative de atac asupra unor avioane cargo pe aeroportul Leipzig/Halle, din Germania. Oficialul european a calificat incidentul drept o „nouă escaladare” pe teritoriul Europei și a avertizat că Uniunea Europeană și NATO vor intensifica presiunea asupra Moscovei.
Declarațiile au fost făcute înaintea unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Von der Leyen a precizat că autoritățile germane au identificat Rusia drept responsabilă pentru presupusa tentativă de atac.
„Dacă acest atac ar fi reușit, ar fi provocat pagube enorme și, posibil, pierderi de vieți omenești”, a spus președinta Comisiei Europene.
Potrivit acesteia, ar fi fost vorba despre un atac realizat cu „materiale de nivel militar”, desfășurat de operativi ruși pe teritoriul Uniunii Europene.
„Vreau să fie foarte clar ce a fost acest lucru: un atac cu materiale de nivel militar, comis de operativi ruși pe teritoriul UE. Nu îl vom tolera”, a transmis Ursula von der Leyen.
Șefa Comisiei Europene a subliniat solidaritatea deplină a Bruxellesului cu Germania și a spus că un eventual scop al acțiunii — descurajarea sprijinului european pentru Ucraina — a avut efectul opus.
„Dacă intenția a fost să ne facă să ne gândim de două ori înainte de a susține Ucraina, pot spune că nu a făcut decât să-mi întărească hotărârea. Intimidarea nu va funcționa”, a afirmat ea.
„O nouă normalitate” pentru securitatea Europei
Ursula von der Leyen a susținut că episodul de la Leipzig face parte dintr-un tipar mai larg de incidente pe care le-a atribuit Rusiei: incursiuni repetate în spațiul aerian, drone care blochează aeroporturi și atacuri sau interferențe asupra infrastructurii critice.
„Europenii se confruntă cu un adevăr dificil: aceasta este noua normalitate. Trebuie să ne mobilizăm”, a declarat președinta Comisiei Europene.
Ea a cerut ca infrastructura de zi cu zi să fie tratată ca o potențială țintă de primă linie și protejată în consecință. Von der Leyen a amintit că UE dispune de echipe de reacție rapidă, care pot interveni în cazul unor astfel de atacuri, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii.
„Forța noastră, pregătirea noastră și determinarea noastră reprezintă descurajarea”, a punctat lidera de la Bruxelles.
UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei
Președinta Comisiei Europene a anunțat că Uniunea Europeană este pregătită să folosească și instrumentul economic împotriva Moscovei. Potrivit acesteia, sancțiunile deja aplicate au slăbit economia rusă, iar Bruxellesul analizează noi măsuri.
„Putem folosi mai multe sancțiuni și le putem avea pregătite pentru a fi impuse imediat ce astfel de acte periculoase, care pun vieți în pericol, sunt atribuite”, a declarat Ursula von der Leyen.
Ea a afirmat că fiecare breșă folosită de Rusia pentru a evita restricțiile trebuie închisă. În paralel, miniștrii europeni de Externe discută noi liste de sancțiuni, iar Comisia Europeană caută soluții pentru a lovi mai puternic în resursele financiare ale Rusiei destinate războiului.
Sprijin pentru Ucraina: sisteme Patriot, drone și avioane de luptă
Von der Leyen a confirmat, de asemenea, primirea unei noi cereri de plată din partea Ucrainei, în valoare de câteva miliarde de euro. Fondurile ar urma să fie folosite pentru apărarea antiaeriană ucraineană, inclusiv pentru sistemele avansate Patriot PAC-3.
Statele membre analizează în prezent solicitarea, însă șefa Comisiei Europene a precizat că aceasta „merge în direcția corectă”.
În același timp, UE lucrează împreună cu Ucraina la proiectul FREYA, destinat dezvoltării unor capacități europene proprii de apărare împotriva rachetelor balistice.
Oficialul european a mai amintit de împrumutul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Din iunie, Uniunea Europeană ar fi alocat 8,5 miliarde de euro pentru drone și rachete destinate Kievului, bani care ar putea fi utilizați inclusiv pentru achiziția de avioane de luptă produse de industria europeană.
Plan european de apărare de 800 de miliarde de euro
În mesajul său, Ursula von der Leyen a insistat asupra cooperării dintre UE și NATO și asupra nevoii de accelerare a investițiilor europene în apărare.
„Apărarea aeriană este esențială. Avem nevoie de un sistem de alertă mai rapid și mai integrat în întreaga Europă. Apoi trebuie să interceptăm amenințările mai repede”, a afirmat președinta Comisiei Europene.
Ea a indicat planul european de investiții în apărare, estimat la 800 de miliarde de euro, inclusiv 150 de miliarde de euro prin instrumentul SAFE. Scopul este ca statele europene să investească mai mult în apărare, dar coordonat și eficient.
„Suntem într-o nouă eră a securității europene. Investițiile europene în apărare întăresc NATO și revigorează baza noastră industrială”, a concluzionat Ursula von der Leyen.