Ursula von der Leyen acuză Rusia de un atac la Leipzig: „Nu vom tolera. Europa va riposta”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:34

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia ar fi fost în spatele unei tentative de atac asupra unor avioane cargo pe aeroportul Leipzig/Halle, din Germania. Oficialul european a calificat incidentul drept o „nouă escaladare” pe teritoriul Europei și a avertizat că Uniunea Europeană și NATO vor intensifica presiunea asupra Moscovei.

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