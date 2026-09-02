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Tragedie într-o zonă turistică foarte populară din Egipt. Cel puțin 16 oameni au murit într-un accident cumplit de autobuz

Accident tragic in Egipt (foto arhiva)

Accident tragic in Egipt (foto arhiva)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 10:20
Actualizat2 sept. 2026, 10:31

Un accident cumplit în zona turistică Sinaiul de Sud. Un autobuz s-a răsturnat și autoritățile au confirmat că 16 persoane au murit, iar 28 au fost rănite în tragedie.

Potrivit Ministerului Sănătății din Egipt, vehiculul s-a răsturnat în timpul cursei, iar impactul a fost devastator. La fața locului au fost trimise 20 de ambulanțe, care au acordat primul ajutor și au transportat răniții la spitalele din apropiere, potrivit The Sun.

Victimele rănite sunt în prezent internate, iar echipele medicale lucrează „la capacitate maximă”, a transmis ministrul Khaled Abdel Ghaffar, care a ordonat mobilizarea tuturor resurselor medicale disponibile.

Regiunea Dahab–Nuweibaa este cunoscută pentru plajele sale și traseele montane, fiind un punct de atracție pentru turiști. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat naționalitățile victimelor, însă zona este frecventată intens de vizitatori străini.

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