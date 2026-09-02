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Extern· 1 min citire
Tragedie într-o zonă turistică foarte populară din Egipt. Cel puțin 16 oameni au murit într-un accident cumplit de autobuz
Accident tragic in Egipt (foto arhiva)
Publicat2 sept. 2026, 10:20
Actualizat2 sept. 2026, 10:31
Un accident cumplit în zona turistică Sinaiul de Sud. Un autobuz s-a răsturnat și autoritățile au confirmat că 16 persoane au murit, iar 28 au fost rănite în tragedie.
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