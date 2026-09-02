JD Vance: „Dacă Trump ar fi murit în atentat, aș fi crezut într-o conspirație”

Publicat 2 sept. 2026, 09:28 Actualizat 2 sept. 2026, 09:31

JD Vance spune că, dacă Donald Trump ar fi fost ucis în atentatul din 2024, ar fi rămas cu suspiciunea că în spatele atacului s-ar fi aflat o conspirație. Vicepreședintele SUA a vorbit într-un amplu podcast despre credință, „forțe întunecate”, inteligență artificială și imaginea lui Trump în rolul lui Iisus.

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