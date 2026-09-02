JD Vance: „Dacă Trump ar fi murit în atentat, aș fi crezut într-o conspirație”

JD Vance spune că, dacă Donald Trump ar fi fost ucis în atentatul din 2024, ar fi rămas cu suspiciunea că în spatele atacului s-ar fi aflat o conspirație. Vicepreședintele SUA a vorbit într-un amplu podcast despre credință, „forțe întunecate”, inteligență artificială și imaginea lui Trump în rolul lui Iisus.
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că, dacă tentativa de asasinat din 2024 l-ar fi ucis pe Donald Trump, s-ar fi întrebat mereu dacă atacul a făcut parte dintr-o conspirație. El susține că moartea lui Trump în acel moment ar fi putut provoca tulburări civile de o amploare uriașă și ar fi afectat profund încrederea unei părți a populației în sistemul politic american.
Declarațiile au fost făcute într-un podcast difuzat marți, în timpul unei conversații cu podcasterul creștin Bryce Crawford. Discuția, care a durat o oră și zece minute, a pornit de la credință și experiențele spirituale ale lui Vance, dar a ajuns și la tentativa de asasinat asupra lui Trump, inteligența artificială, „sfârșitul lumii” și controversata imagine generată cu AI în care președintele apărea în rolul lui Iisus.
Ce a spus JD Vance despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump?
Vance a readus în discuție atacul din iulie 2024, de la Butler, Pennsylvania, când un glonț l-a atins ușor pe Trump la ureche, iar un susținător aflat la eveniment a fost ucis. Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre supraviețuirea sa ca despre un moment în care ar fi intervenit voința divină, iar Vance a reluat această idee în conversația despre credință.
Vicepreședintele a spus că situația politică ar fi putut deveni extrem de gravă dacă Trump ar fi murit în urma atacului. „am fi avut parte de adevărate tulburări civile, de o amploare din care nu ştiu dacă ţara s-ar fi putut reveni vreodată”.
Vance crede că mulți dintre susținătorii lui Trump ar fi ajuns la concluzia că președintele pe care îl aleseseră fusese îndepărtat printr-o conspirație. A recunoscut că nici el nu ar fi fost complet ferit de asemenea gânduri și că suspiciunea ar fi rămas „undeva în subconştient”.
„Aş fi presupus că nişte forţe foarte întunecate l-ar fi eliminat pe Donald Trump, chiar când era pe punctul de a se întoarce la Casa Albă”, a spus Vance. „Întregul nostru sistem politic ar fi căpătat un caracter nelegitim.”
Ce a povestit Vance despre „întunecimea” simțită în unele întâlniri politice?
Cea mai mare parte a podcastului a fost dedicată credinței și propriei călătorii spirituale a vicepreședintelui. Vance, care a lansat recent o carte în care vorbește despre drumul său către catolicism, a discutat inclusiv despre întâlnirea pe care a avut-o de Paște cu Papa Francisc, cu o zi înainte de moartea pontifului anul trecut. Conversația a atins și fragilitatea omului, greșelile acestuia și felul în care credința poate influența modul în care sunt privite anumite evenimente.
La un moment dat, Bryce Crawford l-a întrebat dacă, în calitate de vicepreședinte, a intrat vreodată într-o încăpere pe care să o perceapă drept „întunecată din punct de vedere spiritual”. Vance a răspuns că a avut asemenea senzații în timpul unor întâlniri cu lideri mondiali.
„Am participat la întâlniri cu lideri mondiali în care se discutau diverse probleme, iar când cineva spunea ceva sau făcea o observaţie, simţeam o anumită întunecime în legătură cu aceasta, care declanşa toate semnalele de alarmă spirituale din corpul meu”, a spus Vance.
El a povestit că a avut o senzație asemănătoare și în Gettysburg, Pennsylvania, locul uneia dintre cele mai cunoscute bătălii ale Războiului Civil american. Vicepreședintele a descris ceea ce a simțit acolo drept „o energie spirituală foarte întunecată”, pe care a pus-o pe seama carnagiului produs pe fostul câmp de luptă.
De ce a legat JD Vance inteligența artificială de discuția despre „sfârșitul lumii”?
O altă parte a conversației s-a concentrat pe interesul lui Vance pentru ideea de „sfârșit al lumii”. Vicepreședintele a spus, râzând, că aceasta fusese mai degrabă o obsesie din tinerețe, la sfârșitul anilor 1990, într-o perioadă în care asemenea scenarii provocau numeroase temeri.
Vance a povestit despre un prieten care ajunsese să fie convins că lumea urma să se sfârșească la finalul anului 2007 și care, din acest motiv, acumulase datorii uriașe pe cardul de credit. Vicepreședintele a continuat apoi discuția într-o notă mult mai serioasă.
„Sunt, să zicem, anumite aspecte ale lumii care mă fac să mă simt, să zicem, nu chiar şocat dacă Anticristul ar umbla printre noi, dar, din nou, încerc să nu mă concentrez prea mult pe asta”, a spus Vance.
El a adus în discuție „companiile IT” și situațiile în care inteligența artificială începe să fie folosită drept înlocuitor pentru interacțiunea dintre oameni. Exemplul oferit a fost cel al unei persoane cunoscute care utiliza AI drept consilier matrimonial.
„Cred că asta e cam satanic”, a spus Crawford.
„Da, când separi complet omul de elementul social pentru care Dumnezeu ne-a creat, bine, asta e foarte, foarte rău”, a răspuns Vance.
Cum a apărat Vance imaginea lui Trump în rolul lui Iisus?
Crawford l-a întrebat și despre o postare făcută de Donald Trump pe rețelele sociale la începutul acestui an. Imaginea, generată cu inteligență artificială, îl prezenta pe Trump în rolul lui Iisus și a atras critici inclusiv din partea unor susținători ai președintelui.
Trump a susținut inițial că a crezut că imaginea îl înfățișa în rolul unui medic. Ulterior, pe fondul criticilor, postarea a fost ștearsă. Crawford i-a spus lui Vance că imaginea l-a jignit, iar vicepreședintele l-a apărat pe Trump și a susținut că intenția acestuia nu a fost una ofensatoare.
„Nu a vrut să-l batjocorească sau să-l imite pe Dumnezeu, pur şi simplu nu este genul lui”, a spus Vance, explicând că Trump încearcă deseori să păstreze o atmosferă relaxată și face multe glume.
„Este un tip cam glumeţ, pentru cei dintre noi care lucrăm cu el, şi îi place pur şi simplu să se distreze. Şi cred că, dacă oamenii ar aprecia acest lucru, ar recunoaşte că nu încearcă să ofenseze pe nimeni, ci doar să menţină o atmosferă relaxată.”, a adăugat el.