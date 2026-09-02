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Nouă tentativă de sabotaj în Germania, la o zi după atacul din Brandenburg: poliția anchetează cazul

Germania/ Profimedia

Germania/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 10:37

Germania anchetează o nouă tentativă de sabotaj asupra infrastructurii energetice, după un atac asupra unei substații din Bergheim. Incidentul are loc la o zi după sabotajul din Brandenburg, unde dispozitive incendiare au avariat liniile de înaltă tensiune.

Poliția germană anchetează un act de vandalism premeditat asupra unei substații electrice din Bergheim, în vestul țării. Incidentul s-a produs marți, la ora 18:00 GMT (21:00, ora României), iar autoritățile îl tratează drept un atac asupra infrastructurii tehnice, transmite Reuters.

Alimentarea cu energie electrică a regiunii nu a fost afectată. Poliția nu a precizat deocamdată amploarea pagubelor. Incidentul reprezintă a doua tentativă de sabotaj asupra infrastructurii energetice germane semnalată în ultimele zile.

Sabotaj la rețeaua electrică din Brandenburg

Cu o zi înainte, rețeaua electrică din landul Brandenburg, în estul Germaniei, a fost vizată de un act de sabotaj. Dispozitive incendiare neexplodate au avariat liniile electrice, potrivit ministrului de interne al landului, Jan Redmann.

Substația Turnow-Preilack este unul dintre principalele noduri de înaltă tensiune din regiune și face legătura între cea mai mare centrală electrică din Brandenburg, Jaenschwalde, și rețeaua de transport operată de 50Hertz.

Potrivit lui Redmann, asupra liniilor de înaltă tensiune au fost lansate rachete care transportau material conductiv, provocând două scurtcircuite. Autoritățile au efectuat percheziții la fața locului, iar numărul dispozitivelor descoperite, de ordinul zecilor, era în creștere.

Ministrul de interne nu a exclus posibilitatea ca atacul să fi fost comis de o putere străină, dar nici varianta implicării unor activiști de stânga, care au fost implicați în trecut în atacuri asupra infrastructurii energetice.

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