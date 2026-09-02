Nouă tentativă de sabotaj în Germania, la o zi după atacul din Brandenburg: poliția anchetează cazul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 10:37

Germania anchetează o nouă tentativă de sabotaj asupra infrastructurii energetice, după un atac asupra unei substații din Bergheim. Incidentul are loc la o zi după sabotajul din Brandenburg, unde dispozitive incendiare au avariat liniile de înaltă tensiune.

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