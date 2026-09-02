Danemarca trimite recruți în Groenlanda, după presiunile lui Trump. Miza uriașă a luptei pentru Arctica

Danemarca a detașat recruți în Groenlanda pentru prima dată în istoria recentă, într-un demers care urmărește să crească prezența militară a Copenhagăi în Arctica. Decizia are loc pe fondul tensiunilor geopolitice legate de insula semiautonomă și al presiunilor formulate în trecut de președintele SUA, Donald Trump.
Trump a susținut în mai multe rânduri că Statele Unite ar trebui să preia Groenlanda, argumentând că insula are o importanță majoră pentru securitatea națională americană. Totodată, liderul de la Casa Albă a acuzat Danemarca că nu alocă suficiente resurse pentru apărarea zonei arctice. Atât autoritățile daneze, cât și cele groenlandeze au respins ferm orice variantă de cedare a teritoriului.
Noii recruți provin din prima serie a unui program extins de pregătire militară, creat pentru formarea soldaților capabili să opereze în condiții extreme și într-o regiune tot mai importantă strategic pentru Regatul Danemarcei.
„Prezența noastră aici arată că suntem implicați și că nu ne preocupă doar propria siguranță, ci și oamenii din Groenlanda”, a declarat pentru Reuters David, un recrut de 19 ani.
Copenhaga promite investiții pentru apărarea Arcticii
Guvernul danez a anunțat investiții de miliarde de dolari în capacitățile de apărare din Arctica. Angajamentul a venit după ce ministrul danez al Apărării a admis că regiunea a primit prea puține fonduri și atenție în ultimii ani.
Căpitanul Laura Jepsen, comandanta companiei implicate în exercițiu, a explicat că desfășurarea recruților are și o componentă de comunicare strategică, însă obiectivul imediat rămâne pregătirea militară în teren arctic.
„Facem, desigur, parte dintr-un context mai amplu al comunicării strategice despre Groenlanda. Misiunea noastră este, însă, să continuăm pregătirea recruților și a soldaților și să acumulăm experiență în antrenamentul desfășurat pe teren și în climat arctic”, a declarat Laura Jepsen.
Exercițiul „Arctic Endurance”, parte din misiunea NATO
Militarii participă la exercițiul „Arctic Endurance”, conceput pentru a testa rezistența și capacitatea soldaților de a lupta și supraviețui în frig extrem. Activitatea este inclusă în „Arctic Sentry”, misiune NATO lansată în acest an pentru consolidarea prezenței Alianței Nord-Atlantice în regiunea arctică.
Misiunea urmărește inclusiv reducerea tensiunilor apărute între aliați după afirmațiile lui Donald Trump despre Groenlanda. În același timp, Arctica a devenit o zonă de competiție geopolitică tot mai intensă, pe fondul interesului pentru rute maritime, resurse minerale și poziționare militară.
Rusia, țara cu cea mai amplă infrastructură militară din Arctica, a criticat creșterea activității NATO, pe care o consideră o amenințare directă pentru propria securitate. Moscova susține că prezența mai puternică a Alianței în zonă ridică riscul unei confruntări.
Și China și-a mărit implicarea în Arctica, în special prin cooperarea cu Rusia, într-o regiune bogată în materii prime și cu o miză strategică în creștere.