Danemarca trimite recruți în Groenlanda, după presiunile lui Trump. Miza uriașă a luptei pentru Arctica

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 11:30

Danemarca a detașat recruți în Groenlanda pentru prima dată în istoria recentă, într-un demers care urmărește să crească prezența militară a Copenhagăi în Arctica. Decizia are loc pe fondul tensiunilor geopolitice legate de insula semiautonomă și al presiunilor formulate în trecut de președintele SUA, Donald Trump.

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