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Justitie· 1 min citire
Procurorul „pistolar” George Bucurică forțează eliberarea. A atacat mandatul de arestare
Procuror
Publicat1 sept. 2026, 14:17
SursăRealitatea PLUS
Procurorul pistolar din Caraș-Severin își forțează eliberarea după ce a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. George Bucurică cere să fie lăsat în libertate prin intermediul unei căi extraordinare de atac, și anume contestația în anulare. Acesta este acuzat ca a intrat într-un bar din Hunedoara cu un pistol letal, cu un cuțit și cu un spray lacrimogen, iar mai apoi a început să tragă cu arma.
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