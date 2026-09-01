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Justitie· 1 min citire

Procurorul „pistolar” George Bucurică forțează eliberarea. A atacat mandatul de arestare

Procuror

Procuror

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 14:17
SursăRealitatea PLUS

Procurorul pistolar din Caraș-Severin își forțează eliberarea după ce a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. George Bucurică cere să fie lăsat în libertate prin intermediul unei căi extraordinare de atac, și anume contestația în anulare. Acesta este acuzat ca a intrat într-un bar din Hunedoara cu un pistol letal, cu un cuțit și cu un spray lacrimogen, iar mai apoi a început să tragă cu arma.

Instanța supremă urmează să analizeze dacă această cale extraordinară de atac introdusă de procurorul-pistolar este admisibilă și dacă poate continua judecarea pe fond a acesteia.

Procurorul din Caraș Severin a primit măsura arestului preventiv în urma audierilor. După emiterea mandatului, magistratul a fost dat în urmărire națională și prins de polițiști în parcarea unui centru comercial din Ghermănești, județul Ilfov după ce ar fi încercat să fugă.

Măsurile vin după ce, în noaptea de 9 august, îmbrăcat în haine de culoare neagră și cu mănuși chirurgicale, bărbatul a intrat într-un local din localitatea Ribița, județul Hunedoara unde a provocat un scandal de proporții. Potrivit Parchetului General, când poliţiştii i-au cerut să se legitimeze, bărbatul a tras cu arma. De asemenea, acesta avea și permisul de port armă suspendat.

Potrivit unor surse, George Bucurică a lăsat să se înțeleagă că încă nu ar fi predat arma pe care a avut-o la el. Procurorul pistolar a declarat că are un termen de 30 de zile pentru a face asta și că lucrurile sale personale îl privesc.

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