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Român arestat în Spania după ce ar fi furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire spectaculoasă pe mare

Iaht furat

Iaht furat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 15:05

Un român în vârstă de 52 de ani a fost arestat în Spania, după ce ar fi furat un iaht de lux evaluat la peste un milion de euro. Incidentul s-a transformat într-o urmărire spectaculoasă, autoritățile fiind nevoite să intervină atât de pe mare, cât și din aer pentru a opri ambarcațiunea.

Fapta ar fi avut loc duminică, într-un port din insula Mallorca. După ce dispariția iahtului a fost sesizată, polițiștii spanioli au declanșat imediat operațiunea de căutare.

Iahtul de lux a dispărut din port

Alerta a fost transmisă prin numărul de urgență al poliției, după ce proprietarii au constatat că ambarcațiunea nu mai era în locul în care fusese lăsată.

Autoritățile au reușit să urmărească traseul iahtului cu ajutorul sistemului GPS. Semnalul a indicat că ambarcațiunea se îndepărta deja de port, astfel că forțele de ordine au trecut rapid la operațiunea de interceptare.

Pentru prinderea suspectului au fost mobilizate un elicopter și două ambarcațiuni ale Gărzii Civile spaniole.

Urmărire ca în filme pe mare

Potrivit anchetatorilor, agenții i-ar fi cerut în repetate rânduri bărbatului să oprească. Suspectul nu s-ar fi conformat somațiilor și ar fi continuat să navigheze.

Mai mult, autoritățile susțin că acesta ar fi încercat să lovească ambarcațiunile Gărzii Civile care îl urmăreau.

Cursa s-a încheiat în cele din urmă după intervenția agenților, care au reușit să oprească iahtul și să îl imobilizeze pe suspect.

Românul este acuzat de mai multe infracțiuni

Bărbatul de 52 de ani a fost reținut de autoritățile spaniole și este cercetat pentru furtul ambarcațiunii de lux, dar și pentru fapte comise în timpul urmăririi.

Printre acuzațiile formulate se numără furtul, atacul asupra oamenilor legii și nesupunerea față de autorități.

Iahtul, a cărui valoare depășește un milion de euro, a fost recuperat de autorități.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care românul ar fi reușit să ia ambarcațiunea din port și pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat pe parcursul urmăririi de pe mare.

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