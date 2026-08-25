Român arestat în Spania după ce ar fi furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire spectaculoasă pe mare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 15:05

Un român în vârstă de 52 de ani a fost arestat în Spania, după ce ar fi furat un iaht de lux evaluat la peste un milion de euro. Incidentul s-a transformat într-o urmărire spectaculoasă, autoritățile fiind nevoite să intervină atât de pe mare, cât și din aer pentru a opri ambarcațiunea.

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