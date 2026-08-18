Surse: Forma finală a Legii Salarizării ajunge miercuri la partide. Liderii politici se reunesc joi pentru decizia decisivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 16:16

Negocierile tehnice privind noua lege a salarizării unitare au intrat în linie dreaptă, cu runde succesive de discuții programate pe mai multe fronturi. În cazul în care se va atinge un acord politic pe principiile fundamentale, proiectul va fi făcut public înainte de redactarea finală și depunerea oficială în Parlament, pas necesar pentru convocarea sesiunii extraordinare.

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