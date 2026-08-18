Surse: Forma finală a Legii Salarizării ajunge miercuri la partide. Liderii politici se reunesc joi pentru decizia decisivă

Negocierile tehnice privind noua lege a salarizării unitare au intrat în linie dreaptă, cu runde succesive de discuții programate pe mai multe fronturi. În cazul în care se va atinge un acord politic pe principiile fundamentale, proiectul va fi făcut public înainte de redactarea finală și depunerea oficială în Parlament, pas necesar pentru convocarea sesiunii extraordinare.
Adoptarea noii legi a salarizării unitare a devenit punctul central al tensiunilor dintre partidele aflate la guvernare. În joc nu este doar echitatea din sectorul bugetar, ci și un jalon crucial din PNRR în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro, care ar putea fi compromis în cazul amânării reformelor.
Pentru a respecta angajamentele asumate în fața Comisiei Europene, liderii PNL solicită convocarea urgentă a Parlamentului înainte de începerea sesiunii ordinare.
Propunerea PNL: Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a cerut oficial organizarea unei sesiuni extraordinare în perioada 24-28 august pentru votarea proiectului.
Poziția Cotroceniului: Surse din Administrația Prezidențială indică faptul că, dacă se va ajunge la un acord politic pe principiile de bază, președintele va susține convocarea parlamentarilor. Proiectul urmează să fie publicat înainte de a fi depus oficial.
Puncte de fricțiune: Aplicarea etapizată și tensiunile PSD - MIPE
Discuțiile pe textul legii au generat divergențe majore între partidele din Coaliție:
Implementarea treptată: PSD propune ca noua grilă să intre în vigoare de la 1 ianuarie pentru toate categoriile bugetare, urmând ca sporurile și alte beneficii să fie introduse eșalonat. Totuși, această variantă riscă să fie respinsă de Bruxelles, punând în pericol tranșa de 770 de milioane de euro.
Draftul trimis la Bruxelles: Social-democrații își exprimă nemulțumirea față de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Aceștia îl acuză că a transmis o variantă de lucru către Comisia Europeană înainte de a obține consensul politic în plan intern.
Calcule politice și formarea noului Cabinet
Dezbaterea pe salarizare se suprapune peste negocierile complexe pentru stabilirea unei noi majorități parlamentare și desemnarea noului Guvern.
În urma consultărilor recente de la Palatul Cotroceni — la care au participat lideri politici precum Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz — PSD consideră că reluarea discuțiilor pentru conturarea Executivului va avea loc după 1 septembrie. Prin urmare, nominalizarea unui nou prim-ministru la începutul lunii viitoare este considerată nerealistă de către social-democrați.
Negocierile tehnice privind noua lege a salarizării unitare au intrat în linie dreaptă, cu runde succesive de discuții programate pe mai multe fronturi.
Calendarul de lucru din această săptămână
Miercuri: Forma actualizată a proiectului de lege va fi transmisă formațiunilor politice din Coaliție pentru analiză internă.
Joi: Liderii de partide se vor reuni într-o nouă ședință decisivă pentru a evalua textul și a stabili dacă există majoritate pe marile direcții ale reformei.
În cazul în care se va atinge un acord politic pe principiile fundamentale, proiectul va fi făcut public înainte de redactarea finală și depunerea oficială în Parlament, pas necesar pentru convocarea sesiunii extraordinare.