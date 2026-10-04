Ultimele zile ale Guvernului Bolojan? Decizii cruciale la CCR și audieri care pot schimba scena politică

Urmează o săptămână dificilă pentru premierul interimar, Ilie Bolojan, potrivit Realiattea Plus. Premierul demis este așteptat să fie audiat în Parlament, în timp ce Curtea Constituțională urmează să se pronunțe în două dosare cu impact major asupra Executivului. În paralel, la Palatul Cotroceni se discută despre desemnarea unui nou prim-ministru, ceea ce ar putea transforma ședința de Guvern de joi în ultima condusă de Bolojan.
Audiere în fața comisiei de anchetă
Marți, 6 octombrie 2026, Ilie Bolojan este așteptat la comisia parlamentară de anchetă, unde va trebui să ofere explicații pe teme aflate în atenția legislativului. Audierea vine după mai multe amânări ale activității comisiei și este considerată un moment important pentru clarificarea unor subiecte controversate aflate pe agenda politică.
În aceeași perioadă, atenția publică este îndreptată și către întâlnirile și consultările care ar putea influența evoluțiile politice din zilele următoare.
Decizii cruciale la Curtea Constituțională
Săptămâna viitoare, Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe în două cauze care vizează direct activitatea Guvernului.
Primul dosar privește un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Camera Deputaților, legat de ordonanța privind programul SAFE. Contestatarii susțin că Executivul și-ar fi depășit atribuțiile prin adoptarea actului normativ după ce fusese deja demis în Parlament.
Miza este una semnificativă, deoarece o eventuală decizie nefavorabilă ar putea afecta proiectele demarate în baza acestei ordonanțe, existând posibilitatea suspendării unor măsuri deja începute.
Al doilea dosar vizează conflictul juridic dintre Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu plata unor drepturi salariale restante pentru magistrați. O decizie a CCR ar putea obliga Executivul la achitarea sumelor revendicate.
Ultimele zile ale Guvernului Bolojan?
Pe fondul acestor tensiuni instituționale, în mediul politic se vorbește tot mai intens despre schimbarea guvernului. Președintele României este așteptat să desemneze în zilele următoare un nou premier, iar acest lucru ar putea pune capăt mandatului interimar al lui Ilie Bolojan.
Astfel, ședința de Guvern programată pentru joi ar putea fi ultima prezidată de actualul șef al Executivului.
Cine ar putea fi noul premier
Negocierile pentru formarea viitorului Guvern continuă, iar în spațiul public sunt vehiculate două variante principale pentru funcția de prim-ministru.
Pe de o parte, este luată în calcul desemnarea unui tehnocrat, soluție văzută de unii lideri politici drept o variantă de compromis. Pe de altă parte, numele lui Sorin Grindeanu rămâne în discuție, fiind considerat unul dintre favoriții pentru preluarea mandatului.
Decizia finală este așteptată în perioada imediat următoare și va influența atât configurarea noului Executiv, cât și direcția politică a României pentru următoarele luni.