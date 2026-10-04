Ultimele zile ale Guvernului Bolojan? Decizii cruciale la CCR și audieri care pot schimba scena politică

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 4 oct. 2026, 13:17

Urmează o săptămână dificilă pentru premierul interimar, Ilie Bolojan, potrivit Realiattea Plus. Premierul demis este așteptat să fie audiat în Parlament, în timp ce Curtea Constituțională urmează să se pronunțe în două dosare cu impact major asupra Executivului. În paralel, la Palatul Cotroceni se discută despre desemnarea unui nou prim-ministru, ceea ce ar putea transforma ședința de Guvern de joi în ultima condusă de Bolojan.

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