Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 14:37

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a luat cu forța bani de la un coleg de 15 ani, într-un liceu din Târgoviște. Ulterior, minorul l-ar bătut pe elevul spectiv, după ce a aflat că acesta le-a povestit profesorilor despre incident. Polițiștii îl cercetează acum pentru tâlhărie și lovire sau alte violențe, a informat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, cei doi adolescenți erau colegi de clasă.

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