Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Adolescent de 16 ani, reținut după ce a jefuit și agresat un coleg de 15 ani într-un liceu din Târgoviște
Violență în școli/ Profimedia
Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a luat cu forța bani de la un coleg de 15 ani, într-un liceu din Târgoviște. Ulterior, minorul l-ar bătut pe elevul spectiv, după ce a aflat că acesta le-a povestit profesorilor despre incident. Polițiștii îl cercetează acum pentru tâlhărie și lovire sau alte violențe, a informat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, cei doi adolescenți erau colegi de clasă.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News