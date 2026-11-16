Taxa TollRo, contestată în instanță. Curtea de Apel București judecă cererea transportatorilor de suspendare a ordinului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 08:07

Zi importantă pentru transportatorii din România. Curtea de Apel București judecă luni, 16 noiembrie, cererea de suspendare a ordinului Ministerului Transporturilor care reglementează noul sistem de taxare rutieră TollRo. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) contestă legalitatea actului normativ și reclamă opt încălcări ale legislației în vigoare. Transportatorii susțin că actualele reguli le perturbă cursele, le cresc cheltuielile și le afectează activitatea economică.

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