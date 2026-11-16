Taxa TollRo, contestată în instanță. Curtea de Apel București judecă cererea transportatorilor de suspendare a ordinului

Zi importantă pentru transportatorii din România. Curtea de Apel București judecă luni, 16 noiembrie, cererea de suspendare a ordinului Ministerului Transporturilor care reglementează noul sistem de taxare rutieră TollRo. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) contestă legalitatea actului normativ și reclamă opt încălcări ale legislației în vigoare. Transportatorii susțin că actualele reguli le perturbă cursele, le cresc cheltuielile și le afectează activitatea economică.
Taxa TollRo ajunge în instanță. Transportatorii cer suspendarea ordinului Ministerului Transporturilor
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România a solicitat Curții de Apel București suspendarea Ordinului nr. 922 din 30 septembrie 2026, prin care au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2023 privind tarifele rutiere. Cererea va fi analizată luni de magistrații Secției de contencios administrativ și fiscal.
Demersul vine după numeroasele probleme semnalate de transportatori încă de la introducerea sistemului de taxare TollRo, care a schimbat modul în care sunt achitate taxele de drum pentru vehiculele grele. Noul sistem electronic presupune plata unui tarif în funcție de numărul kilometrilor parcurși, masa vehiculului, clasa de poluare EURO și categoria drumului utilizat. Acesta se aplică vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România.
Cele opt motive pentru care transportatorii contestă taxa TollRo. Acuzații privind adoptarea ordinului și blocarea curselor
În documentul depus la instanță, reprezentanții COTAR au enumerat opt motive pentru care consideră că ordinul Ministerului Transporturilor și normele metodologice privind sistemul TollRo încalcă legislația în vigoare. Printre problemele reclamate se numără adoptarea actului normativ fără o consultare publică adecvată, lipsa unei evaluări a impactului asupra transportatorilor și introducerea unor reguli care ar putea perturba grav activitatea firmelor din domeniu.
Organizația contestă și mecanismele prin care transportatorii trebuie să achite taxele de drum, susținând că acestea îngreunează desfășurarea curselor. De asemenea, COTAR reclamă faptul că emiterea tichetelor de rută este rezervată canalelor CNAIR și că posibilitatea recuperării banilor plătiți pentru tarifele neutilizate a fost restrânsă.
Cele opt nereguli invocate de COTAR în cererea de suspendare sunt:
Încălcarea transparenței decizionale prin adoptarea ordinului în procedură de urgență, fără dezbaterea publică solicitată și fără consultarea efectivă a celor afectați de modificări.
Lipsa unei evaluări prealabile a impactului noilor reguli și a unei fundamentări corespunzătoare a măsurilor adoptate.
Impunerea unor restricții și obligații a căror necesitate și proporționalitate nu ar fi fost demonstrate.
Introducerea unor mecanisme de plată care perturbă activitatea transportatorilor, limitarea emiterii tichetelor de rută la canalele CNAIR și restrângerea dreptului la restituirea sumelor pentru tarifele neutilizate.
Depășirea competențelor de reglementare și modificarea cadrului stabilit prin lege.
Îngrădirea accesului liber la justiție, prin condiționarea prelungirii convențiilor de distribuție de inexistența unor litigii cu CNAIR.
Încălcarea libertății economice prin blocarea curselor și afectarea activității transportatorilor și distribuitorilor.
Încălcarea libertății comerțului și a regulilor privind concurența loială, prin limitarea participării operatorilor privați și favorizarea canalelor proprii ale CNAIR.
Transportatorii avertizează că noul sistem TollRo le poate provoca pierderi financiare importante
Reprezentanții COTAR susțin că menținerea în vigoare a ordinului contestat poate avea consecințe financiare importante asupra firmelor din domeniul transporturilor. Organizația avertizează că problemele întâmpinate în utilizarea sistemului afectează desfășurarea curselor, generează costuri suplimentare și reduc resursele financiare de care dispun operatorii economici.
O decizie importantă pentru transportatorii din România, așteptată la Curtea de Apel București
Magistrații Curții de Apel București urmează să analizeze argumentele prezentate de reprezentanții transportatorilor și să decidă dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru suspendarea ordinului Ministerului Transporturilor. Miza procesului este importantă pentru întreaga industrie de transport rutier din România, în condițiile în care noile norme stabilesc modalitățile de plată și regulile de funcționare ale sistemului de taxare a vehiculelor grele. Deocamdată, ordinul rămâne în vigoare, iar transportatorii trebuie să respecte obligațiile prevăzute de actualul sistem de taxare. Solicitarea COTAR vizează suspendarea normelor metodologice de aplicare a legii, nu eliminarea definitivă a taxei TollRo.