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Haos în sistemul TollRO: șoferii nu pot plăti taxele de drum

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 nov. 2026, 08:48
Actualizat2 nov. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS

Noi probleme cu TollRo, sistemul de taxare care a scos transportatorii în stradă! La o lună de la lansare, aplicația continuă să dea erori, iar șoferii se plâng că nu pot plăti taxele de drum. Conturile se blochează, traseele sunt calculate greșit, iar unele drumuri nici măcar nu apar pe hartă. La Arad, Iași și Târgu Jiu, transportatorii au ieșit cu TIR-urile pe șosele și au îngreunat circulația.

Aplicația TollRO dă erori. Transportatorii acuză taxe prea mari

Aplicația TollRo, folosită de transportatorii cu mașini de peste 3,5 tone pentru plata taxelor de drum, continuă să aibă probleme. Șoferii se plâng că nu se pot conecta, nu pot încărca bani în cont, traseele sunt calculate greșit, iar unele drumuri lipsesc de pe hartă. În plus, plata taxelor durează mult, mai ales pentru firmele cu sute de camioane.

Sistemul de taxare i-a scos în stradă pe transportatori încă de la lansare. Oamenii au protestat și au blocat drumurile din țară.

Din păcate, suntem nevoiți să ieșim iarăși în stradă, deoarece autoritățile lansează o aplicație care practic ne bagă în faliment.

Problema este că nu funcționează sistemul. Nu funcționează și automat că amenzile dacă vin... până ne judecam, sunt o grămadă de costuri.

zic șoferii..

Între timp, CNAIR nu știe încă să spună câte amenzi au fost date de la lansarea sistemului, pe 1 octombrie. Reprezentanții companiei susțin că șoferii nu vor fi amendați dacă problemele sunt provocate de sistem și recomandă păstrarea dovezilor atunci când aplicația dă erori.

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