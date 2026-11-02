Haos în sistemul TollRO: șoferii nu pot plăti taxele de drum

Publicat 2 nov. 2026, 08:48 Actualizat 2 nov. 2026, 09:04 Sursă Realitatea PLUS

Noi probleme cu TollRo, sistemul de taxare care a scos transportatorii în stradă! La o lună de la lansare, aplicația continuă să dea erori, iar șoferii se plâng că nu pot plăti taxele de drum. Conturile se blochează, traseele sunt calculate greșit, iar unele drumuri nici măcar nu apar pe hartă. La Arad, Iași și Târgu Jiu, transportatorii au ieșit cu TIR-urile pe șosele și au îngreunat circulația.

Distribuie articolul