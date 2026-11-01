Planul Roșu, activat după un accident grav în Iași. Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-o curbă

Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat în localitatea Țigănași, județul Iași. Două persoane au fost găsite inconștiente, iar autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de intervenție.
Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Țigănași, județul Iași, unde un microbuz s-a răsturnat într-o curbă. Numărul persoanelor implicate a fost actualizat pe parcursul intervenției, de la 18 la 20. Două dintre acestea au fost găsite inconștiente, iar amploarea evenimentului a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de intervenție.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, toate persoanele aflate în microbuz au reușit să se autoevacueze sau au fost scoase din vehicul cu ajutorul cetățenilor care au oprit la locul accidentului.
Inițial, autoritățile au anunțat că 18 persoane erau implicate în eveniment și că una dintre victime rămăsese încarcerată. Ulterior, datele comunicate de echipele de intervenție au indicat 19 persoane implicate, dintre care una încarcerată, cu suspiciunea că ar fi decedat.
„Accident victime multiple in loc Tigănași, microbuz răsturnat în curbă, 19 persoane implicate, dintre care o victimă încarcerată, probabil decedata. Det1+2/ 2 ASAS, 2 ATPVM, 2 EPA, 1 AID cu 23 de cadre + 3 SAJ din care una tip C. Planul Roșu a fost activat începând cu ora 19:33. În spital a fost activat Planul Alb”, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași.
Planul Roșu, activat la ora 19:33. Două persoane, inconștiente
Într-o actualizare ulterioară, ISU Iași a anunțat că bilanțul persoanelor implicate a ajuns la 20, dintre care două erau inconștiente. Planul Roșu de Intervenție a fost activat la ora 19:33, iar în spital a fost declanșat Planul Alb.
Pentru gestionarea situației, dispozitivul inițial a fost suplimentat cu forțe din cadrul ISU Vaslui, care a trimis o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și un echipaj de prim ajutor calificat.
Alte trei echipaje de prim ajutor calificat au fost mobilizate de la Punctul de Lucru Podu Iloaiei, Detașamentul Târgu Frumos și Detașamentul 2 de Pompieri Iași.
Numeroase echipaje medicale și autospeciale, trimise la fața locului
Intervenția a fost asigurată inițial de pompieri din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Iași. La locul accidentului au fost trimise două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat și o autospecială de intervenție la descarcerare. Acestea erau încadrate cu 23 de cadre militare.
În sprijinul pompierilor au fost trimise și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, unul dintre acestea având medic.
De asemenea, a fost activată Grupa Operativă a inspectoratului. Echipajele medicale au fost mobilizate pentru evaluarea tuturor persoanelor implicate și acordarea asistenței medicale de urgență.
Reprezentanții ISU Iași au precizat că intervenția este în dinamică și că vor transmite noi informații pe măsură ce acestea vor fi confirmate.