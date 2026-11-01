Planul Roșu, activat după un accident grav în Iași. Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-o curbă

Publicat 1 nov. 2026, 20:31 Actualizat 1 nov. 2026, 20:52

Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat în localitatea Țigănași, județul Iași. Două persoane au fost găsite inconștiente, iar autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de intervenție.

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