Rezultate Loto 1 noiembrie 2026. Numerele extrase la 6/49, Joker și celelalte jocuri. Premii de milioane de lei puse în joc

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 18:59

Loteria Română a organizat duminică noi extrageri la Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri. Află numerele câștigătoare și ce reporturi au fost puse în joc la fiecare categorie.

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