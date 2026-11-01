Rezultate Loto 1 noiembrie 2026. Numerele extrase la 6/49, Joker și celelalte jocuri. Premii de milioane de lei puse în joc

Loteria Română a organizat duminică noi extrageri la Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri. Află numerele câștigătoare și ce reporturi au fost puse în joc la fiecare categorie.
Duminică, 1 noiembrie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Jucătorii au așteptat extragerile cu speranța că vor obține unul dintre premiile puse în joc.
Iată combinațiile extrase:
Loto 6/49: 43, 28, 12, 41, 10, 25
Joker: 28, 38, 40, 32, 20 + 5
Loto 5/40: 23, 32, 16, 38, 34, 3
Noroc: 3 1 6 9 6 9 1
Noroc Plus: 6 9 5 2 8 4
Super Noroc: 1 9 8 9 5 2
Reporturi consistente la Loto 6/49 și Joker
La tragerea Loto 6/49, categoria I a avut un report de peste 1,97 milioane de lei, sumă care depășește echivalentul a 369.000 de euro.
Și la Noroc s-a acumulat un premiu important. Reportul cumulat a ajuns la peste 1,67 milioane de lei, adică mai mult de 313.200 de euro.
La Joker, premiul de la categoria I a fost de peste 892.000 de lei, echivalentul a 166.800 de euro. Totodată, la categoria a II-a, jucătorii au avut în joc un report de peste 382.900 de lei, respectiv mai mult de 71.600 de euro.
Alte sume importante au fost disponibile la celelalte jocuri:
Loto 5/40, categoria I: peste 175.200 de lei, echivalentul a 32.700 de euro;
Super Noroc: report cumulat de peste 520.200 de lei, respectiv mai mult de 97.300 de euro.
La tragerile organizate joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 1,28 milioane de lei.