O nouă taxă europeană lovește în buzunarele românilor din 2028. Avertismentul europarlamentarului Claudiu Târziu

Introducerea sistemului european ETS2 ar putea aduce costuri suplimentare pentru șoferi și gospodăriile care folosesc gaz pentru încălzire. Europarlamentarul Claudiu Târziu avertizează că scumpirile s-ar putea propaga și în prețurile alimentelor și ale altor produse.
Românii ar putea resimți noi creșteri ale cheltuielilor de zi cu zi începând din 2028, odată cu aplicarea sistemului european de taxare a emisiilor de carbon pentru combustibilii utilizați în transport și încălzirea clădirilor. Mecanismul, cunoscut sub numele de ETS2, ar putea influența prețurile benzinei, motorinei și gazelor naturale, iar costurile suplimentare ar putea ajunge, în cele din urmă, la consumatori.
Subiectul a fost adus în atenție de europarlamentarul și președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, acesta critică noul mecanism european și avertizează că efectele sale nu se vor limita la șoferi sau la persoanele care își încălzesc locuințele cu gaz.
„O nouă taxă europeană ne va lovi curând. Una motivată ideologic și venită sub pretextul unui mediu mai curat. Probabil curățat de tot de oameni. Prin taxa pe dioxidul de carbon, Uniunea Europeană ne va băga mâna în buzunar de fiecare dată când vom alimenta mașina și când ne vom încălzi casa. Se numește ETS2.”
Cu cât ar putea crește prețurile la carburanți și gaz
Potrivit estimărilor prezentate de Claudiu Târziu, benzina și motorina s-ar putea scumpi cu aproape un leu pe litru, în timp ce costurile pentru gaz ar putea crește cu aproximativ 25%. Aceste majorări ar fi legate de introducerea certificatelor de emisii pentru combustibilii utilizați în transportul rutier și în încălzirea clădirilor.
Europarlamentarul atrage atenția că, deși obligația achiziționării certificatelor revine furnizorilor de carburanți și gaze, cheltuielile respective ar putea fi transferate în tarifele achitate de populație.
„O plătesc furnizorii de gaz și de carburanți. Dar ei nu o achită din buzunarul lor. Ce o pun în factura noastră? De aceea, din 2028, benzina și motorina se vor scumpi și mai mult. Cu aproape 1 leu pe litru la estimarea de acum. Factura la gaz va crește și ea cu aproape un sfert.”
O familie ar putea plăti cu aproape 200 de lei în plus pe lună
Impactul financiar ar putea fi semnificativ mai ales pentru gospodăriile care depind atât de automobil, cât și de încălzirea pe gaz. În exemplul prezentat de Claudiu Târziu, o familie obișnuită de la oraș, care are centrală pe gaz și o mașină, ar putea ajunge să cheltuiască aproximativ 175 de lei în plus în fiecare lună în primul an de aplicare a mecanismului.
Pentru anul următor, suma suplimentară estimată ar urca la aproape 200 de lei lunar. Aceste valori sunt calculele invocate de europarlamentar pentru a ilustra efectele pe care le-ar putea avea noile costuri asupra bugetului unei familii.
„O familie obișnuită de la oraș, cu centrală pe gaz la domiciliu și o mașină, va da în plus cam 175 de lei pe lună în primul an. În anul următor, aproape 200 de lei.”
Scumpirile ar putea ajunge și în prețul alimentelor
Claudiu Târziu avertizează că efectele ETS2 nu îi vor viza doar pe cei care conduc automobile sau folosesc gaz pentru încălzirea locuințelor. Costurile mai mari cu transportul mărfurilor ar putea influența și prețurile produselor din magazine.
Alimentele și bunurile transportate cu vehicule care folosesc carburanți ar putea deveni mai scumpe dacă firmele vor include cheltuielile suplimentare în prețurile de comercializare. În acest scenariu, inclusiv persoanele care nu dețin o mașină ar putea resimți efectele mecanismului european.
„Nu scapă nici cine n-are mașină. Pâinea, laptele, tot ce ajunge la raft cu camionul se scumpește odată cu motorina.”
Prin urmare, avertismentul europarlamentarului vizează un efect în lanț: de la costurile carburanților și ale încălzirii, până la transportul mărfurilor și prețurile plătite de consumatori pentru produsele de bază.