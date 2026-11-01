O nouă taxă europeană lovește în buzunarele românilor din 2028. Avertismentul europarlamentarului Claudiu Târziu

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 17:50

Introducerea sistemului european ETS2 ar putea aduce costuri suplimentare pentru șoferi și gospodăriile care folosesc gaz pentru încălzire. Europarlamentarul Claudiu Târziu avertizează că scumpirile s-ar putea propaga și în prețurile alimentelor și ale altor produse.

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